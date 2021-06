Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","shortLead":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","id":"20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9637d29c-4d20-43c9-87fa-29fe7ff62cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","timestamp":"2021. június. 09. 17:28","title":"Oroszi Beatrix: Nem elegendő a 75 százalékos átoltottság sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","shortLead":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","id":"20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a7b507-6eb1-457b-8cf0-ca8b062a2229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","timestamp":"2021. június. 08. 15:04","title":"A kormány 100 ezer vakcinát küldött a Zöld-foki Köztársaságba, de nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá váró útilapuval: veresége mögött csakis csalás lehet.","shortLead":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá...","id":"20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2339b2-0ec1-4f1d-a35f-1b1050e9ccc1","keywords":null,"link":"/360/20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","timestamp":"2021. június. 09. 07:33","title":"New York Times: Netanjahu éppúgy nem tudja elviselni a bukást, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","shortLead":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","id":"20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6cd3eb-553a-48a3-9e31-d96ef9b12468","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","timestamp":"2021. június. 08. 12:24","title":"Egy 12 éves fiú ugyanazon a héten érettségizett és diplomázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok földművesek.","shortLead":"Az áldozatok földművesek.","id":"20210608_india_villam_villamcsapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5cbaf-9089-440e-82f3-7cb0b0437937","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_india_villam_villamcsapas","timestamp":"2021. június. 08. 21:56","title":"Villámok csaptak le Indiában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Folytatódik a Nyugati pályaudvar felújítása, június közepétől egy hónapig nem mehetnek be oda a vonatok.","shortLead":"Folytatódik a Nyugati pályaudvar felújítása, június közepétől egy hónapig nem mehetnek be oda a vonatok.","id":"20210608_nyugati_palyaudvar_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329cf0a8-c01a-42b9-bb15-45c548cc37d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyugati_palyaudvar_lezaras","timestamp":"2021. június. 08. 16:38","title":"Egy hónapra lezárják a Nyugati pályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté vált Habony.","shortLead":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté...","id":"20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d410788-782f-4aa3-a211-33ade3c99571","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","timestamp":"2021. június. 08. 19:30","title":"Habony Árpád felbukkant egy toszkánai vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c0811e-516b-44b0-acd4-609a2cacd3ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 300 millió euróért veszik meg a hálózatot.","shortLead":"Több mint 300 millió euróért veszik meg a hálózatot.","id":"20210608_mol_omv_benzinkut_halozat_szlovenia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c0811e-516b-44b0-acd4-609a2cacd3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a8415-1292-4c58-b776-4ff621586afb","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_mol_omv_benzinkut_halozat_szlovenia","timestamp":"2021. június. 08. 12:06","title":"Megvásárolja a Mol az OMV benzinkúthálózatát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]