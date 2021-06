Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","shortLead":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","id":"20210616_Lanchid_epites_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e17c759-3e0a-455d-a7c0-0773e1af0c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Lanchid_epites_lezaras","timestamp":"2021. június. 16. 05:55","title":"Másfél évre lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két hatalom viszonya régen volt olyan rossz, mint most. A két vezető szerdán délután Genfben, egy tóparti villában találkozik egymással és aligha várható nagy összeborulás a sokak szerint nem is igazán jól előkészített csúcson.","shortLead":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két...","id":"20210616_putyin_biden_talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329330ef-0b7e-4c19-b0ad-a27089b587d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_putyin_biden_talalkozo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"Moszkva olyan viszonyt szeretne Amerikával, mint Brezsnyev idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","shortLead":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","id":"20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c237ab-7f21-4edc-9d7a-18197e665203","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","timestamp":"2021. június. 16. 12:02","title":"Megtalálhatták a Londonban eltűnt magyar lány holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","shortLead":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","id":"20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1066993-ba47-4c28-b5d8-f5cedaf36ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 17. 17:28","title":"Gyorsan terjed Németországban a koronavírus Indiából eredő változata, újabb járványhullámtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","shortLead":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","id":"20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b00530-79d1-4bc6-8947-9e5c4751b13b","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","timestamp":"2021. június. 17. 15:01","title":"Visszalépett Rafael Nadal Wimbledontól és az olimpiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla valamennyi képét vagy közülük a nekünk tetszőket letölthessük.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla...","id":"20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe7958f-b239-4350-8ca7-5aa93d6a5936","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","timestamp":"2021. június. 17. 10:03","title":"Egyszerűen letöltheti egy Pinterest-tábla összes képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb1425-1d93-4d04-b150-01535af7c7e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órákon át tartották fogva egy gyorsétterem összes dolgozóját Lahorban, miután megtagadták, hogy ingyenburgert adjanak a rendőröknek. A rendőri egység vezetőjét később letartóztatták, a többieket felfüggesztették.","shortLead":"Órákon át tartották fogva egy gyorsétterem összes dolgozóját Lahorban, miután megtagadták, hogy ingyenburgert adjanak...","id":"20210616_gyorsetterem_Pakisztan_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efeb1425-1d93-4d04-b150-01535af7c7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de5dda7-320a-4030-8f65-4a868499bbef","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_gyorsetterem_Pakisztan_rendorok","timestamp":"2021. június. 16. 12:06","title":"Őrizetbe vették egy gyorsétterem dolgozóit Pakisztánban, mert nem adtak a rendőröknek ingyen enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]