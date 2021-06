Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra és a klímaváltozás elleni harcra koncentrál - mondta exkluzív interjújában a bank elnöke a brüsszeli Politiconak.","shortLead":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra...","id":"20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa174b0-1937-4e41-ac32-066d044a2614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","timestamp":"2021. június. 15. 18:25","title":"Lagarde: az EKB-nak alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például színezéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b47-d749-463e-9a45-b2e88ed38151","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","timestamp":"2021. június. 16. 09:30","title":"Foci helyett: Színes ceruzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","shortLead":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","id":"20210616_Lanchid_epites_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e17c759-3e0a-455d-a7c0-0773e1af0c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Lanchid_epites_lezaras","timestamp":"2021. június. 16. 05:55","title":"Másfél évre lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről is megvizsgálni az élet egyik alapvető funkcióját: a lélegzést. James Nestor azt állítja, hiába alapvető, elfelejtettük vagy nem tudjuk jól csinálni, aminek messzemutató, és leginkább negatív következményei vannak.","shortLead":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről...","id":"20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81224b80-0e5c-46e2-965c-6ed81ddc9776","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","timestamp":"2021. június. 16. 20:00","title":"Elfelejtettünk jól lélegezni, és ez lassan megöl minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fbfe75-05eb-4b97-b31f-f7bc702e8f47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka legújabb modellje július 6-án mutatkozik be az egyik leghíresebb autófesztiválon.","shortLead":"A márka legújabb modellje július 6-án mutatkozik be az egyik leghíresebb autófesztiválon.","id":"20210617_Lotus_Emira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1fbfe75-05eb-4b97-b31f-f7bc702e8f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd467b09-27b7-479b-87ac-463aac9204d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Lotus_Emira","timestamp":"2021. június. 17. 09:38","title":"Lotus Emira néven hagyományos sportkocsit dob piacra a brit cég, mielőtt áttér az elektromos hajtásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla valamennyi képét vagy közülük a nekünk tetszőket letölthessük.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla...","id":"20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe7958f-b239-4350-8ca7-5aa93d6a5936","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","timestamp":"2021. június. 17. 10:03","title":"Egyszerűen letöltheti egy Pinterest-tábla összes képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is igazolják.","shortLead":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is...","id":"20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073c73e-fbb2-4c8e-9600-36f720760ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2021. június. 16. 10:51","title":"Úgy tűnik, hogy a Windows 11-nél még a telepítés is más élmény lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]