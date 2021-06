Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","shortLead":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","id":"20210616_sandor_palota_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c50890-1857-4f29-b329-33dda2f10fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_sandor_palota_tuntetes","timestamp":"2021. június. 16. 19:26","title":"Felzúgott a Sándor-palota előtti tüntetésen a „Ne írd alá, János!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","shortLead":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","id":"20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e4be1-fc03-47c2-aca8-098c74dc3dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","timestamp":"2021. június. 16. 10:35","title":"Átkelőhajót indít a BKK és a MAHART a Lánchíd felújítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő többségük előre átgondolt stratégia híján, lényegében találomra költi a pénzét – derül ki a Digitális Versenyképességi Mutató (Digiméter) 2021 tavaszi méréséből, amely ezúttal célzottan a kkv-k marketingaktivitását vizsgálta. A friss adatok azt is megmutatják, hogy a módszeresség hiánya sokaknál hogyan \"ég bele a rendszerbe\": mivel az átgondolatlanul elindított kampányok kiértékelése sem professzionális módszerekkel történik, ez megnehezíti a következő etapok tudatos tervezését.","shortLead":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő...","id":"20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7317a36-94da-4ea8-a941-4a2172d080f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"Találomra költik a pénzüket a neten a magyar cégek, már amelyik egyáltalán hajlandó ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak a kerékpárokét, hanem az elektromos kerékpárokét is.","shortLead":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak...","id":"20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb57fb-fddd-4582-8756-858ac16a32cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","timestamp":"2021. június. 16. 18:49","title":"Ingyenkerékpárt adhatnak a cégek jövőre a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470abe2c-1b61-4104-98ad-f3869715e4a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányt kendőkbe tekerve tette valaki a dobozba, majd azzal együtt útnak indította a folyón.","shortLead":"A kislányt kendőkbe tekerve tette valaki a dobozba, majd azzal együtt útnak indította a folyón.","id":"20210617_doboz_baba_kislany_gangesz_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470abe2c-1b61-4104-98ad-f3869715e4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5acd65-59df-4e7f-ab45-3d3637530928","keywords":null,"link":"/elet/20210617_doboz_baba_kislany_gangesz_india","timestamp":"2021. június. 17. 15:14","title":"Dobozba tett baba úszott a Gangeszben, egy hajós mentette ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","shortLead":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","id":"20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9711825a-b714-46dc-b894-aaff6edcf80c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","timestamp":"2021. június. 17. 10:38","title":"Blikk: Jóval többet ihatott az Edda balesetező dobosa, mint amit állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42977f56-ac88-4bd1-86b6-6f9af5a53992","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A második csoportkör második napján három csapat is a javítás igényével lépett pályára. Ukrajna a saját dolgát megnehezítve épp csak legyőzte Észak-Macedóniát, Dánia megmutatta, hogy magához tért az Eriksen drámája utáni sokkból, de a sérüléséből visszatérő De Bruyne vezetésével fordítottak a belgák, végül Hollandia kitűnő meccsen verte Ausztriát. Percről percre követtük az Európa-bajnokság hetedik napját is.","shortLead":"A második csoportkör második napján három csapat is a javítás igényével lépett pályára. Ukrajna a saját dolgát...","id":"20210617_foci_eb_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42977f56-ac88-4bd1-86b6-6f9af5a53992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b9bea8-bef0-4592-a020-bca20130aca9","keywords":null,"link":"/sport/20210617_foci_eb_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 17. 06:48","title":"Belgium után Hollandia is bejutott a legjobb 16 közé – ez történt az Eb hetedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai. A vállalat Kínán kívül is árulni fogja a Honor 50-et és a Honor 50 Prót.","shortLead":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai...","id":"20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e6eea5-e82c-4813-9a80-b627528f4502","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","timestamp":"2021. június. 16. 18:03","title":"Bemutatta a Honor az új mobiljait, visszakerül rájuk a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]