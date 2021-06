Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","shortLead":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","id":"20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88400b0-0d22-4389-856e-f4ded150cff4","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","timestamp":"2021. június. 16. 12:13","title":"Magyaroknak árult vírusölőnek mondott szereket egy szlovén cég, de a vevők sima vizet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter és Karácsony Gergely ebben is fej fej mellett. ","shortLead":"Jakab Péter és Karácsony Gergely ebben is fej fej mellett. ","id":"20210617_jakab_peter_karacsony_gergely_dobrev_klara_nyelvvizsga_tolmacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d3e203-153b-4f51-86c1-f778e4b36539","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_jakab_peter_karacsony_gergely_dobrev_klara_nyelvvizsga_tolmacs","timestamp":"2021. június. 17. 16:30","title":"Jakab Péternek is kell tolmács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","shortLead":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","id":"20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b00530-79d1-4bc6-8947-9e5c4751b13b","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","timestamp":"2021. június. 17. 15:01","title":"Visszalépett Rafael Nadal Wimbledontól és az olimpiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a66b-c366-4412-8dcc-029333e96526","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Dánia, de a belga válogatott a szünetben beállt Kevin De Bruyne vezetésével megfordította a meccset.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Dánia, de a belga válogatott...","id":"20210617_Belgium_Dania_osszefoglalo_Eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a66b-c366-4412-8dcc-029333e96526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92b153e-0ced-4c0d-932e-69cfdf55925a","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Belgium_Dania_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 17. 20:10","title":"De Bruyne visszatért és büntetett - az Eb egyik legjobb meccsét nyerte meg Belgium Dánia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett pedofilellenes törvényt, hogy így ossza meg az ellenzéket. A Jobbik és a baloldal között repedés keletkezett, amelyet a Fidesz igyekszik elmélyíteni.","shortLead":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett...","id":"20210617_Celpontvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce30594-25e3-41a3-9bf1-40342fbff67d","keywords":null,"link":"/360/20210617_Celpontvaltas","timestamp":"2021. június. 17. 13:00","title":"A Fidesz politikai játszmájának része a nemi kisebbségek jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f1dc36-f399-4323-8e28-e5f41e17fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Magyar Nemzet szerint sem fogta vissza magát Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakció kihelyezett ülésén.","shortLead":"Még a Magyar Nemzet szerint sem fogta vissza magát Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakció kihelyezett ülésén.","id":"20210617_orban_beszed_kihelyezett_frakcioules_gyurcsany_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f1dc36-f399-4323-8e28-e5f41e17fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7a046-992b-4915-9c33-570faf7d49b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_beszed_kihelyezett_frakcioules_gyurcsany_kampany","timestamp":"2021. június. 17. 05:39","title":"Orbán: Három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0157058b-12f4-4992-bfdb-a0736588f890","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Többe kerülnek a hazai idénygyümölcsök, mint tavaly, és a következő időszakban sem várható nagy áresés. De mi a drágulás oka? És legalább a dinnye olcsó lesz? Szakértővel eredtünk a drágulás okainak nyomába, és le is teszteltük, megéri-e a drágábbat venni.","shortLead":"Többe kerülnek a hazai idénygyümölcsök, mint tavaly, és a következő időszakban sem várható nagy áresés. De mi...","id":"20210617_draga_a_gyumolcs_piac_cseresznye_eper_meggy_cseresznyeteszt_bigarol_germersdorfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0157058b-12f4-4992-bfdb-a0736588f890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fedcf-fa69-48b0-8030-7fdf7fbd3195","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_draga_a_gyumolcs_piac_cseresznye_eper_meggy_cseresznyeteszt_bigarol_germersdorfi","timestamp":"2021. június. 17. 17:05","title":"Drágák a gyümölcsök, de vajon megéri megvenni a 2300 forintos cseresznyét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","shortLead":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527a3a36-0d6c-4cb5-9928-a3ac4b17937f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 17:09","title":"Három néző is bejutott a pályára a magyar–portugál meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]