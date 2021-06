Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan baleset miatt áll a bíróság előtt.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan...","id":"20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad1190-df5e-49dd-a980-8c102973255a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. június. 18. 16:35","title":"M. Richárd szerint a médiának is köszönhető, hogy \"túl van lihegve\" az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel kaphatja el a deepfake-videókat.","shortLead":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel...","id":"20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd96f1-ec1d-4403-ad97-310a3cd56f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 17. 11:33","title":"Olyan algoritmust fejlesztett a Facebook, amely a kamuvideók eredetét is kinyomozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Horvátország a csehek ellen javíthat, a hollandok már biztosan készülhetnek a budapesti kieséses meccsükre, de a világ szeme a már csütörtökön is helyenként háborús övezetté változott Londonon van.","shortLead":"Horvátország a csehek ellen javíthat, a hollandok már biztosan készülhetnek a budapesti kieséses meccsükre, de a világ...","id":"20210618_fociebpentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b85bccc-fcab-46b2-99de-d818c8426fd3","keywords":null,"link":"/sport/20210618_fociebpentek","timestamp":"2021. június. 18. 07:05","title":"Anglia-Skócia: 0-0 - percről percre közvetítés a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közel 300 millió forintos tendert zsírozhattak le előzetesen, 60 rendőr és ügyész lépett akcióba.","shortLead":"Egy közel 300 millió forintos tendert zsírozhattak le előzetesen, 60 rendőr és ügyész lépett akcióba.","id":"20210618_orizet_rendori_vezetok_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d8b7a2-4dec-4ff7-9ce7-312b27ba5644","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_orizet_rendori_vezetok_korrupcio","timestamp":"2021. június. 18. 10:43","title":"Őrizetbe vettek két rendőri vezetőt korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","shortLead":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","id":"20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac71c03-d4fe-4615-8b80-f0c25a4fe0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 11:44","title":"Csapdabőrönddel csalta tőrbe a ferihegyi poggyásztolvajokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f38c43-4ef0-4877-b42a-fbb848d0ae72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jelöltállítási alkuk sokszor meghökkentők, esetenként olyanok is támogatják egymást, akiknek korábban súlyos elvi vagy más jellegű ütközésük volt.","shortLead":"A jelöltállítási alkuk sokszor meghökkentők, esetenként olyanok is támogatják egymást, akiknek korábban súlyos elvi...","id":"202124__elovalasztas__alkuk__furcsa_parok__kisert_amult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f38c43-4ef0-4877-b42a-fbb848d0ae72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c2213b-8d26-4099-ab18-38a177edb9ed","keywords":null,"link":"/360/202124__elovalasztas__alkuk__furcsa_parok__kisert_amult","timestamp":"2021. június. 17. 17:00","title":"Bizarr szövetségeket is láthatunk az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","shortLead":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","id":"20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763074b7-c11a-462c-8bd8-fcffa44b1f8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. június. 17. 18:46","title":"A szlovák sajtó szerint a magyar külügy ingatlanokat vett Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","shortLead":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","id":"20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea62984b-7d70-4a03-a4ab-1f45b582320e","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","timestamp":"2021. június. 18. 10:27","title":"Lemondott képviselői mandátumáról Ferencváros volt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]