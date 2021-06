Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed611c05-771e-47c7-9c29-aadeb5196185","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden családnak más az értékrendje, hitvallása, története.","shortLead":"Minden családnak más az értékrendje, hitvallása, története.","id":"20210618_Hasonlitsuk_ossze_mit_hagytak_rank_a_felmenoink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed611c05-771e-47c7-9c29-aadeb5196185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534a96c5-5903-44b3-a64f-b7fab7b7168f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210618_Hasonlitsuk_ossze_mit_hagytak_rank_a_felmenoink","timestamp":"2021. június. 18. 07:06","title":"Hasonlítsuk össze, mit hagytak ránk a felmenőink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","shortLead":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","id":"20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca9fc-8356-4231-92e6-c50caf96590e","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:18","title":"Az ELTE-s szociológusok ezután is várják az LMBTQI-közösséghez tartozó hallgatókat és kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megkezdte a nemzeti helyreállítási tervek elfogadását: a portugál, a görög, a spanyol, a luxemburgi és a dán terv már zöld utat kapott.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkezdte a nemzeti helyreállítási tervek elfogadását: a portugál, a görög, a spanyol...","id":"20210618_ot_orszag_mar_egy_fontos_lepessel_kozelebb_kerult_az_unios_helyreallitasi_penzekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225b7832-8040-4962-a7e0-f379eb165cf5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_ot_orszag_mar_egy_fontos_lepessel_kozelebb_kerult_az_unios_helyreallitasi_penzekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:22","title":"Öt ország már egy fontos lépéssel közelebb került az uniós helyreállítási pénzekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","shortLead":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","id":"20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763074b7-c11a-462c-8bd8-fcffa44b1f8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. június. 17. 18:46","title":"A szlovák sajtó szerint a magyar külügy ingatlanokat vett Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","shortLead":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","id":"202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55ba5b-7a9d-49c4-a088-0cd3c8e6630c","keywords":null,"link":"/360/202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","timestamp":"2021. június. 17. 14:00","title":"Tovább építkezik a belügyminiszter családja az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Meghosszabbította a negyedik hullámra is felkészülő kormány a járványügyi készültséget, ami alapvetően csak egészségügyi kérdésekre vonatkozik, de nem is ez a lényeg, hiszen hatályban van a veszélyhelyzet is, ami különleges jogrend, széles körű kormányzati hatáskörökkel.","shortLead":"Meghosszabbította a negyedik hullámra is felkészülő kormány a járványügyi készültséget, ami alapvetően csak...","id":"20210617_Jarvanyugy_kulonleges_jogrend_veszelyhelyzet_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ad1c42-def4-4676-abee-34de1e141d46","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Jarvanyugy_kulonleges_jogrend_veszelyhelyzet_covid","timestamp":"2021. június. 17. 17:10","title":"Miféle készültséget hosszabbított meg most a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]