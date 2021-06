Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 28 éves gyanúsított az MTI szerint egy patikában dolgozott a helyi bevásárlóközpontban.","shortLead":"A 28 éves gyanúsított az MTI szerint egy patikában dolgozott a helyi bevásárlóközpontban.","id":"20210621_gyilkossag_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076e184-a866-4a00-9de8-4d1eb515c863","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_gyilkossag_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 21. 10:50","title":"Fiatal felnőttek a szegedi kettős gyilkosság áldozatai, gyógyszerész lehet az elkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","shortLead":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","id":"20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779b4cc-8fb1-44f2-acbc-2910a3f1fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 11:58","title":"Nyilasokat ábrázoló képpel emlékezett meg a szovjetek kivonulásáról egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c63b35-3db0-4442-8bba-7ccf462439ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnal szemben.","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte...","id":"20210620_Verstappen_nyerte_a_Francia_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c63b35-3db0-4442-8bba-7ccf462439ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f33a749-a611-4faf-be6b-10fd955c3510","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Verstappen_nyerte_a_Francia_Nagydijat","timestamp":"2021. június. 20. 17:30","title":"Verstappen nyerte a Francia Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt, Wales rossz játékkal is csoportmásodik lett.","shortLead":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt...","id":"20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10531050-1aef-4a06-b71c-1b31699f15cb","keywords":null,"link":"/sport/20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 20. 20:45","title":"Véget értek az A csoport meccsei: Olaszország poénból verte Walest, Svájc jó eséllyel belőtte magát az Eb legjobb 16 csapata közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","shortLead":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","id":"20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad671e-90d1-4509-9975-64fcf26f2176","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","timestamp":"2021. június. 21. 15:59","title":"Tableten fogják értékelni a vizsgabiztosok a tanulóvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","shortLead":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","id":"20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dc788d-167d-4345-b818-498e852ddcd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","timestamp":"2021. június. 21. 13:25","title":"Újabb helyeken hagyhatjuk ott a használt sütőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal üzemeltetői kitalálták, hogyan tudnák ezt megakadályozni anélkül, hogy a másik cenzúrát kiáltson.","shortLead":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal...","id":"20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0d867-5e12-427d-a63f-58b59fc59243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","timestamp":"2021. június. 21. 08:03","title":"Új funkció jön a Facebookra, le lehet vele lassítani a kommentelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]