[{"available":true,"c_guid":"8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak.","shortLead":"Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak.","id":"20210623_devizahitelesek_devizahitel_lakas_ingatlan_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78f982-3f90-4448-b89b-d902fdf2baf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_devizahitelesek_devizahitel_lakas_ingatlan_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2021. június. 23. 07:54","title":"Egyházi szeretetszolgálatoknak ajándékozza az állam a kimentett devizahitelesek lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","shortLead":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","id":"20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509343-c948-40fa-90ba-dca39e08e7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","timestamp":"2021. június. 22. 15:09","title":"Igazoltan koronavírusos család ült a szurkolók közt a magyar–francia mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik az Euronet.","shortLead":"Terjeszkedik az Euronet.","id":"20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ee60f-ac55-41c4-9a99-1386a8504d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","timestamp":"2021. június. 22. 17:44","title":"Bank nélküli kistelepülésekre telepíthetnek ATM-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak embrionális állapotban, mint bármelyik szárazföldi emlősállat.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak...","id":"20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb8fd97-4f20-4635-97c9-81f8ea1078b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","timestamp":"2021. június. 23. 16:33","title":"20 év helyett 100 évig is élhet a halfaj, amit sokáig kihaltnak hittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről a többség talán egyáltalán nem tud. Ilyen az alábbiakban bemutatott, zsarolóvírus elleni védelem is.","shortLead":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről a többség talán egyáltalán nem...","id":"20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5c0320-7cd0-490c-be3d-167731d694a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","timestamp":"2021. június. 23. 09:03","title":"Van egy rejtett beállítás a Windowsban, kapcsolja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte a költségeket, akadályozza a világgazdasági fellendülést, és inflációt gerjeszt.","shortLead":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte...","id":"202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b09ab0-815a-43f7-8e54-3971e358fae0","keywords":null,"link":"/360/202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","timestamp":"2021. június. 22. 11:15","title":"Nem tűnik nagy dolognak a konténerhiány, de globális felfordulás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c84ecd-41fc-4634-81ff-42744482173a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Szilágyi István fia szerint egy rejtőzködő idegen végzett az édesapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra, hogy saját jelöltje legyen a köztársasági elnök, utóbbiról ugyanis még a mostani ciklusban kell dönteni. Bármennyire is esélytelen, az ellenzék állít közös jelöltet. A Fidesz favoritja Trócsányi László, de akár Kövér László is lehet. Kormányra kerülése esetén az ellenzék bevezetné a közvetlen elnökválasztást.","shortLead":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra...","id":"20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e2cc3-e4f7-4149-b628-1e2807946034","keywords":null,"link":"/360/20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","timestamp":"2021. június. 23. 06:30","title":"Schmitt Pál plagizálása tett be a mostani ellenzék államfőválasztási reményeinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]