[{"available":true,"c_guid":"6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","shortLead":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","id":"20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f8b03-f7b2-43f4-937f-550c14971e79","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 13:26","title":"Meglepő okból vonta vissza az egyik jelentkező a Pinceszínház igazgatására beadott pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","shortLead":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","id":"20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e807c368-0e02-4218-ac82-c740d6feddf8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","timestamp":"2021. június. 23. 12:06","title":"Az ELTE joghallgatói nyerték a világ legrangosabb versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","shortLead":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","id":"20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6ed7d-434f-405c-81e3-6248fca47bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. június. 22. 15:30","title":"Matolcsy megnyugtatta a piacokat, egy gyors zuhanás után újra erősödik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. 