[{"available":true,"c_guid":"8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak.","shortLead":"Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak.","id":"20210623_devizahitelesek_devizahitel_lakas_ingatlan_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78f982-3f90-4448-b89b-d902fdf2baf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_devizahitelesek_devizahitel_lakas_ingatlan_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2021. június. 23. 07:54","title":"Egyházi szeretetszolgálatoknak ajándékozza az állam a kimentett devizahitelesek lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban igényelnének segítséget. ","shortLead":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban...","id":"20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62305f-a4b3-4ade-96a1-b0164d6ee1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","timestamp":"2021. június. 23. 10:06","title":"Szakemberek szerint az idősgondozás minden területén drámai változásokat hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75a17e2-3d8f-4e7c-85f5-34a12199db55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fiktív Makkosszálláson játszódó sorozat díszletét megnyitják az érdeklődők előtt. ","shortLead":"A fiktív Makkosszálláson játszódó sorozat díszletét megnyitják az érdeklődők előtt. ","id":"20210622_Turisztikai_latvanyossagot_csinalnak_a_Keresztanyu_diszletebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75a17e2-3d8f-4e7c-85f5-34a12199db55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3096edb-e94e-46ec-992d-87f22e28f093","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Turisztikai_latvanyossagot_csinalnak_a_Keresztanyu_diszletebol","timestamp":"2021. június. 22. 11:50","title":"Turisztikai látványosságot csinálnak a Keresztanyu díszletéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be az eseményről.","shortLead":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be...","id":"20210623_munchen_elo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac60342-fb69-42fa-bcdd-c66cfb1ae8e3","keywords":null,"link":"/elet/20210623_munchen_elo_video","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":"Így vonultak a magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","shortLead":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","id":"20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee858917-8d74-4a63-be2a-4364a0d96d41","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","timestamp":"2021. június. 23. 10:41","title":"Túl szexi lett a Marilyn Monroe-szobor, mégis felállították Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül orvosolni.","shortLead":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül...","id":"20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e6e4f-d22e-4148-9ca4-7f16ee0ecdb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","timestamp":"2021. június. 23. 14:06","title":"Itt a vége? Még mindig nem sikerült megjavítani a Hubble-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]