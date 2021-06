Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül orvosolni.","shortLead":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül...","id":"20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e6e4f-d22e-4148-9ca4-7f16ee0ecdb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","timestamp":"2021. június. 23. 14:06","title":"Itt a vége? Még mindig nem sikerült megjavítani a Hubble-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fukusimai baleset 2011-ben történt. ","shortLead":"A fukusimai baleset 2011-ben történt. ","id":"20210623_fukusima_atomeromu_baleset_reaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161580f-dd64-46ed-a9c2-0e3eca8a30ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_fukusima_atomeromu_baleset_reaktor","timestamp":"2021. június. 23. 09:33","title":"A fukusimai baleset óta most először indítottak be egy több mint 40 éves reaktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől a repülőgép hajtóművének hangereje olyan lehet majd, mint egy hajszárítóé.","shortLead":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől...","id":"20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f9e74-cfe3-4b84-9f34-89ce1ca948bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Feltalálták a hangszigetelést, ami lehalkítja a repülőgépek hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi hatóság.","shortLead":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi...","id":"20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db38e40-c6e6-4215-a86c-d1408b37ccdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. június. 23. 21:55","title":"Újabb jelentést talált „valószínű kapcsolatot” az mRNS oltások és fiatal férfiak szívizomgyulladása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","id":"20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b14034f-2b7a-42e4-8226-970a5a1b2388","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","timestamp":"2021. június. 23. 08:39","title":"Újabb országban fogadják el a magyar védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","shortLead":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","id":"20210623_kgbela_masodfok_kovacs_bela_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9628c13-8789-42ed-8931-72b169e3dabd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_kgbela_masodfok_kovacs_bela_kemkedes","timestamp":"2021. június. 23. 14:35","title":"Másodfokon szigorúbb büntetést kapott a kémkedéssel vádolt Kovács Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]