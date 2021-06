Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint itthon. ","shortLead":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint...","id":"20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85b07-41e5-4b7c-8948-45e446a5d58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","timestamp":"2021. június. 27. 17:47","title":"Menczer szerint Csiszár Jenő ötlete volt a Benedek Tibor emléktábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3291d6c3-5a8a-4523-b7d9-1afbe02e4508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány résztvevőt őrizetbe is vettek a rendőrök.","shortLead":"Néhány résztvevőt őrizetbe is vettek a rendőrök.","id":"20210627_Gumilovedekkel_es_konnygazzal_vertek_szet_a_Prideot_Isztambul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3291d6c3-5a8a-4523-b7d9-1afbe02e4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f28275e-37de-4d09-9b71-7c0ab8190a30","keywords":null,"link":"/vilag/20210627_Gumilovedekkel_es_konnygazzal_vertek_szet_a_Prideot_Isztambul","timestamp":"2021. június. 27. 09:53","title":"Gumilövedékkel és könnygázzal verték szét a Pride-ot Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","shortLead":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","id":"20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1267e8-233a-476f-9d06-6cc01169302d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","timestamp":"2021. június. 28. 21:27","title":"Szijjártó Péter: Nem jogos, hogy sértve és bántva érzik magukat a homoszexuálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának lehetőségét. Alfred Döblin klasszikus regénye filmen, az afgán származású rendező, Burhan Qurbani újragondolásában.","shortLead":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának...","id":"202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e57e57-84f8-466e-bf29-b60305e1c807","keywords":null,"link":"/360/202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","timestamp":"2021. június. 27. 08:45","title":"Berlin, Alexanderplatz: Öttételes megváltáspróba az új filmfeldolgozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



