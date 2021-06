Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","shortLead":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","id":"20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c18540-fabc-4b5c-8a66-1712cdab765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","timestamp":"2021. június. 30. 13:03","title":"Házisertés-vaddisznó hibridek jelentek meg a fukusimai atomerőmű környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat kínál a OneDrive-hoz.","shortLead":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat...","id":"20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920a47-af34-41e2-84ea-ae86e7db1ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","timestamp":"2021. június. 29. 11:03","title":"Fizetős lett a Google Fotók? Nézzen rá a OneDrive új, fotós funkcióira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de a kormány nem volt hajlandó változtatni a konstrukción. Jelenleg 30 ezer vállalat és 1 millió magánszemély nem törleszt, ők rosszabbul fognak járni – ismeri el a hvg.hu-nak adott interjúban Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, akit arról is kérdeztünk, mennyivel drágulhatnak a hitelek, miért nem éri meg banki pénztárosnak menni, és mi kell ahhoz, hogy egy bank veszteséges legyen.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de...","id":"20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2825e63-6f18-4eb8-bf6c-d55438bbe04d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","timestamp":"2021. június. 29. 11:20","title":"Bankszövetség: A kormány tudja, hogy kockázatos, mégis ragaszkodik a hitelmoratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari cégek irányítását is.","shortLead":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari...","id":"20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc56e2e-ef96-45c3-bfb4-cbef57c5f8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","timestamp":"2021. június. 29. 09:17","title":"A kormány felvásárolta egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","shortLead":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","id":"20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d80b785-a42a-48f2-b0cb-d9e2ad6b9ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","timestamp":"2021. június. 30. 10:28","title":"Kijött a Maffiózók-előzményfilm trailere, James Gandolfini fiával a főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c900d3a1-3b8a-4c99-8168-5212c99ea283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megoldás lehetne a legnagyobb problémára, hogy a gyalogosok észre sem veszik őket.","shortLead":"Megoldás lehetne a legnagyobb problémára, hogy a gyalogosok észre sem veszik őket.","id":"20210629_Mestersege_hangot_kaphatnak_az_elektromos_rollerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c900d3a1-3b8a-4c99-8168-5212c99ea283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb43d9-70aa-4b2f-adb6-aec68c01c415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Mestersege_hangot_kaphatnak_az_elektromos_rollerek","timestamp":"2021. június. 29. 12:07","title":"Mesterséges hangot tesztelnek az elektromos rollerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel ért véget. Késő este aztán a Svédország-Ukrajna összecsapással lett teljes a negyeddöntő mezőnye. Az Európa-bajnokság keddi eseményeit itt követtük percről percre.","shortLead":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel...","id":"20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28206e68-ab2a-4aa4-90b4-2c7789d18e57","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","timestamp":"2021. június. 29. 15:19","title":"Anglia bedarálta a németeket, Ukrajna a 121. percben lőtt góllal ejtette ki Svédországot - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]