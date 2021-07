Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A BGP-15 névre keresztelt molekula használata biztonságosnak tűnik, ráadásul egy olyan területen alkalmazhatják, ahol még hatékony gyógyszerjelölt sem volt eddig.","shortLead":"A BGP-15 névre keresztelt molekula használata biztonságosnak tűnik, ráadásul egy olyan területen alkalmazhatják, ahol...","id":"20210629_debrecen_molekula_bgp_15_szivgyogyszer_ironheart_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993e5193-f0e4-4513-9b93-47888f4d8918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_debrecen_molekula_bgp_15_szivgyogyszer_ironheart_program","timestamp":"2021. június. 29. 19:03","title":"Új molekulát fedeztek fel Debrecenben, szívgyógyszer lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni a nagyközönségnek, de ezúttal lehet, hogy kivételt tesznek. ","shortLead":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni...","id":"20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee62e4e-0ad1-41ef-b5fa-2dc1faae9e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2021. június. 29. 13:30","title":"Újszülött kistapírt láthat a közönség a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet, hogy a szervezők kártérítést követelnek tőle.","shortLead":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet...","id":"20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ea137-9d3f-42b3-849b-8b9fc3e0f2cd","keywords":null,"link":"/sport/20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 30. 16:42","title":"Megtalálták és letartóztatták a szurkolót, aki egy táblával felborította a Tour de France mezőnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon tudjuk-e, hogy pontosan mi ez a sok minden, amit akár naponta többször is az arcunkra kenünk? Tévhitek és alapvetések a krémek univerzumából.","shortLead":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon...","id":"202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b536d043-7efd-46e6-aba9-4d67465948ab","keywords":null,"link":"/360/202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","timestamp":"2021. június. 29. 15:00","title":"Az arcápolás aranykorában élünk, de nehéz jól kiválasztani a megfelelő vegyületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","shortLead":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","id":"20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee730a7f-07d9-481c-9e8f-ca64fbdc9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","timestamp":"2021. június. 29. 16:39","title":"Strand nyílik a Lágymányosi-öbölnél, a Dunában lehet majd úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző felületein egyszerre rohant ki az LMBTQ-tartalmak, valamint az érintett szexuális kisebbségek jogait védő civil szervezetek, emberek ellen. Az össztűzben mindenki megkapja a magáét: Soros György, a filmipar, a TikTok, a civilek és az egyszeri Facebook-felhasználók is. Közben hiába elfogadó a magyar társadalom nagy része, egy hangos homofób kisebbséget bátorít a kormány propagandája. És nem látszik, hol a határ.","shortLead":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző...","id":"20210629_kormany_lmbtq_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f2e3b-922a-4fa0-aa88-368d42bc83ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_kormany_lmbtq_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 15:20","title":"Új szintre lépett a kormánysajtó homofób propagandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]