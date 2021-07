Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világot most elsősorban a labdarúgó Európa-bajnokság érdekli, más versenyek is zajlanak. Például a szuperszámítógépeké.","shortLead":"Bár a világot most elsősorban a labdarúgó Európa-bajnokság érdekli, más versenyek is zajlanak. Például...","id":"20210630_fugaku_szuperszamitogep_szamitastechnika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad51c49a-0a6a-4f33-84cd-f55826a88547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_fugaku_szuperszamitogep_szamitastechnika","timestamp":"2021. június. 30. 08:03","title":"Ez most a világ leggyorsabb számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia egyezett meg a roaming eltörléséről, a változás csütörtökkel kezdődik.","shortLead":"Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia egyezett meg a roaming eltörléséről, a változás...","id":"20210629_nyugatbalkan_roaming_megszunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185a9b4a-2b77-48ae-80ef-e5492f061717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_nyugatbalkan_roaming_megszunik","timestamp":"2021. június. 29. 20:55","title":"Búcsúznak a roamingdíjaktól a balkáni országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A második rész, amely A tudomány autonómiája és a populizmus/menedzserizmus témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A második rész...","id":"20210630_Hajnalhasadas_2__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f562d7d0-5865-4d75-acd0-74dda86ae4c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Hajnalhasadas_2__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","timestamp":"2021. június. 30. 09:52","title":"Hajnalhasadás 2. – A tudomány autonómiája és a populizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és hódítanak a természetes összetevőkből készülő kozmetikumok. De vajon ugyanazzal teszünk jót a bőrünknek, mint a környezetünknek? ","shortLead":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és...","id":"202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c0224-8085-43fe-ad01-caa68e462a58","keywords":null,"link":"/360/202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","timestamp":"2021. június. 30. 10:00","title":"\"Nem minden jó a bőrnek, ami természetes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy megolvadjanak a kábelek.","shortLead":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy...","id":"20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86e44d-32a4-4d13-81bf-859a45c6b1ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","timestamp":"2021. június. 30. 08:08","title":"Száznál is több halálos áldozata van a rendkívüli hőségnek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5","c_author":"","category":"cegauto","description":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","shortLead":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","id":"20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9162b0-6fe9-483d-9124-7d7a05524c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","timestamp":"2021. június. 30. 06:41","title":"Nincs ennél gyorsabb Porsche SUV, itt a 640 lovas Cayenne Turbo GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]