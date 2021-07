Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás alá.\r

","shortLead":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás...","id":"20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973f399-1666-46cd-bbad-447722f1ac3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","timestamp":"2021. június. 29. 14:53","title":"24.hu: Állami felügyelet alá került a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával a tokiói olimpián és paralimpián.","shortLead":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával...","id":"20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0caa8cc-64de-4205-9260-e713af399dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","timestamp":"2021. június. 30. 09:37","title":"Kim Kardashian fehérneműiben feszítenek majd az amerikai olimpikonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók fedélzetére is beszerelnének.","shortLead":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók...","id":"20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06287974-d83e-4e73-9ddf-4946e2c418a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 10:33","title":"Egy nap alatt csak 0,000000000026 mp-et csúszik a NASA atomórája – forradalmasíthatja az űrutazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte az eredeti változatot. Litkai Gergely pedig tolmácsként fordít Lorenzóról magyarra. Az is kiderül, hogy mitől volt ennyire kisimult a fotókon a vállalkozó. ","shortLead":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte...","id":"20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b21775-c088-4dfc-bb21-74ce78b5e043","keywords":null,"link":"/360/20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","timestamp":"2021. június. 30. 19:00","title":"A pénz számolva jó, az asszony meg, ha Andrea – Mészáros Lőrinc-interjú a Duma Aktuál tolmácsolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","shortLead":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","id":"20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ab0c5e-7bd9-4380-8add-ac4d52f7ce8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","timestamp":"2021. június. 29. 14:11","title":"Egy háziorvos és családja halt meg a budapesti szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","shortLead":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","id":"20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2afb1d-a5a0-4ac5-959e-639fd8e1a8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","timestamp":"2021. június. 30. 11:37","title":"Leitatott egy lányt három Veszprém megyei fiatal, majd videóra vették, ahogy megerőszakolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]