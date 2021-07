Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók fedélzetére is beszerelnének.","shortLead":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók...","id":"20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06287974-d83e-4e73-9ddf-4946e2c418a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 10:33","title":"Egy nap alatt csak 0,000000000026 mp-et csúszik a NASA atomórája – forradalmasíthatja az űrutazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki a világ legnagyobb sztárjait a pályára. Magyarországon úgy alakult, hogy két Szijjártó is közéjük került.","shortLead":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki...","id":"20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76916e85-23c6-4685-a5a9-d5370f91b619","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","timestamp":"2021. június. 29. 14:27","title":"Épp úgy hívták a Hollandia–Csehország-meccs két fiatal játékoskísérőjét, mint Szijjártó Péter gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar vet véget a hőségnek.","shortLead":"Zivatar vet véget a hőségnek.","id":"20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e90a0-8c7e-41a4-9f67-52eb92573388","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2021. június. 30. 17:58","title":"Másodfokú riasztást adtak ki az esti viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban, érzelmi értékben is sokat jelentettek a görögöknek. \r

\r

","shortLead":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban...","id":"20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cda7339-a943-4fa9-a759-5e176bdfb871","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","timestamp":"2021. június. 29. 14:20","title":"Előkerült a kilenc éve ellopott Picasso- és Mondrian-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","shortLead":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","id":"20210701_kaczynski_targyalas_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95c2ad5-e561-4072-9f3f-139622f10659","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_kaczynski_targyalas_orban","timestamp":"2021. július. 01. 05:12","title":"Kaczynskivel tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa359e-51c5-4190-bbac-d481441550ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke a miniszterelnök mellett Szájer Józsefet, Borkai Zsoltot és Kaleta Gábort is \"felfestette\" a Lendvay utcában.","shortLead":"A Jobbik elnöke a miniszterelnök mellett Szájer Józsefet, Borkai Zsoltot és Kaleta Gábort is \"felfestette\" a Lendvay...","id":"20210630_Jakab_Peter_Fidesz_szekhaz_orias_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa359e-51c5-4190-bbac-d481441550ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175a8d82-00cb-40c7-84ba-c8d5b08736f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jakab_Peter_Fidesz_szekhaz_orias_plakat","timestamp":"2021. június. 30. 08:39","title":"Jakab Péter a Fidesz-székházra vetített Orbán-show-val reagált az ellenzéket ekéző óriásplakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával a tokiói olimpián és paralimpián.","shortLead":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával...","id":"20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0caa8cc-64de-4205-9260-e713af399dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","timestamp":"2021. június. 30. 09:37","title":"Kim Kardashian fehérneműiben feszítenek majd az amerikai olimpikonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","shortLead":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","id":"20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee730a7f-07d9-481c-9e8f-ca64fbdc9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","timestamp":"2021. június. 29. 16:39","title":"Strand nyílik a Lágymányosi-öbölnél, a Dunában lehet majd úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]