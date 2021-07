Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","shortLead":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","id":"20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b90a838-7672-4c25-a232-cfda7f85d107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","timestamp":"2021. június. 29. 09:31","title":"47 ezer embernek lett munkája májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Majd elmegyek szabadságra, és végre lesz időm kialudni magam” – szoktuk mondani, csakhogy a jelentős alvásdeficitet nem lehet egy vagy két hét alatt ledolgozni. Pedig ha törlesztjük az alvásadósságot, azt a bőrünk is meghálálja.","shortLead":"„Majd elmegyek szabadságra, és végre lesz időm kialudni magam” – szoktuk mondani, csakhogy a jelentős alvásdeficitet...","id":"202125__valodi_pihenes__szepito_alvas__nyaralas__alvasszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76394bf-1849-4236-93c5-bd6b3a7900f7","keywords":null,"link":"/360/202125__valodi_pihenes__szepito_alvas__nyaralas__alvasszabadsag","timestamp":"2021. június. 29. 16:00","title":"Még két hét szabadság sem pótolhatja a rendszertelen alvást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","shortLead":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","id":"20210629_emberoles_vademeles_apolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e2b7c4-d5fb-4f9b-912b-c8ebc9d35dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_emberoles_vademeles_apolas","timestamp":"2021. június. 29. 11:05","title":"Emberölés miatt felelhet az a nő, aki nem ápolta az idős édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","shortLead":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","id":"20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58929c-32b9-413a-99fa-23aab747c68a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. június. 29. 07:46","title":"A kormány döntése miatt milliárdoktól eshet el Dunaújváros ellenzéki vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó) szoftververzióhoz. De aki nincs benne, az is gyorsan csatlakozhat.","shortLead":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó...","id":"20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0d3bc4-4072-4883-9777-d52648e4df85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","timestamp":"2021. június. 29. 11:33","title":"Tölthető az első hivatalos tesztverzió a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos autók állami támogatását. A magát korábban stand-uposként is kipróbáló Németh Balázs elárulta, miért cserélte a Dumaszínházat a multi cégre. HVG portré. ","shortLead":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos...","id":"202125_nemeth_balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d973b-8fcb-4bde-a591-f0efbc2ca3b3","keywords":null,"link":"/360/202125_nemeth_balazs","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Németh Balázs: \"Nagy kérdés, hogy a jövő metropoliszában kell-e egyáltalán autót birtokolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A posta nem kézbesít több napilapot, és jön az uniós oltási igazolvány.","shortLead":"A posta nem kézbesít több napilapot, és jön az uniós oltási igazolvány.","id":"20210630_afa_vamszabaly_napilapok_kezbesites_magyar_posta_julius_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a4d34-535e-48a9-b5f2-8462be47a02c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_afa_vamszabaly_napilapok_kezbesites_magyar_posta_julius_1","timestamp":"2021. június. 30. 08:01","title":"Sok minden változik július 1-től, íme a legfontosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]