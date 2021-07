Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","shortLead":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","id":"20210701_napernyo_dizajn_napelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4dd60e-4a46-4db7-9d3b-f2e38f9bf9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_napernyo_dizajn_napelem","timestamp":"2021. július. 01. 13:03","title":"Elkészült a jövő napernyője, még hűteni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar vet véget a hőségnek.","shortLead":"Zivatar vet véget a hőségnek.","id":"20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e90a0-8c7e-41a4-9f67-52eb92573388","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2021. június. 30. 17:58","title":"Másodfokú riasztást adtak ki az esti viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden hírközlési szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége vezetni az emelt díjas telefon- és SMS-szolgáltatásainak hiteles és naprakész listáját, felelős fogyasztóként pedig két egyszerű kereséssel előzetesen ellenőrizhetjük ezeket a számokat – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).","shortLead":"Minden hírközlési szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége vezetni az emelt díjas telefon- és SMS-szolgáltatásainak...","id":"20210701_emelt_dijas_telefonszamok_keresoje_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a145f9f9-b24f-4234-b450-18be80d003c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_emelt_dijas_telefonszamok_keresoje_nmhh","timestamp":"2021. július. 01. 12:03","title":"Ha gyanús egy telefonszám, itt kikeresheti, fel szabad-e hívnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csütörtöktől már csak személyi jövedelemadót kell fizetni a csed után.","shortLead":"Csütörtöktől már csak személyi jövedelemadót kell fizetni a csed után.","id":"20210701_emelkedik_csecsemogondozasi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9824ba1f-2770-447f-b49b-995e5176d012","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_emelkedik_csecsemogondozasi_dij","timestamp":"2021. július. 01. 14:26","title":"Július 1-jétől emelkedik a csecsemőgondozási díj összege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem semmisítették meg a vitatott pontot, de pontosításra szólították fel az országgyűlést, mert a mostani szöveg nem világos.","shortLead":"Nem semmisítették meg a vitatott pontot, de pontosításra szólították fel az országgyűlést, mert a mostani szöveg nem...","id":"20210701_alkotmanybirosag_ab_kuruzslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6739a1-05c6-4531-90bc-f77837bdec99","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_alkotmanybirosag_ab_kuruzslas","timestamp":"2021. július. 01. 18:46","title":"Az Alkotmánybíróság szerint is homályos a kuruzslás elleni törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","shortLead":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","id":"20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edff7478-1ce2-4505-8336-6a005f0731b9","keywords":null,"link":"/360/20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","timestamp":"2021. július. 02. 07:30","title":"Hegedűs Dániel politikai elemző: Az Uniónak lépnie kell a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]