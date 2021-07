Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","id":"20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21778319-1f13-4a1e-86b1-934c3123f237","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","timestamp":"2021. július. 02. 07:17","title":"Levágta a lábbilincsét, és megszökött a bűnügyi felügyeletből egy pomázi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","id":"20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7a67a-5e90-4fb1-bbc4-a56a54224e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. július. 01. 09:10","title":"Szivárványos zászlót vittek Orbánnak, nem vette át a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","shortLead":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","id":"20210701_james_franco_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1dd405-ffeb-489e-8711-266b576ab535","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_james_franco_per","timestamp":"2021. július. 01. 19:47","title":"Helytelen viselkedése miatt James Franco 2,2 millió dollárt fizet két diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","shortLead":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","id":"20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6ac5c-e9de-4cd5-8090-eb021bf6cb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","timestamp":"2021. július. 02. 15:03","title":"Több lesz a videó az Instagramon, már nem a képekre koncentrál a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált esetekre, és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utalnának. Mindenesetre több, mint százból 18 esetben nem tudják az amerikai hírszerzők, mi lehet az \"ismeretlen repülő tárgy\". A vizsgálat folytatódik, az igazság még mindig odaát van. ","shortLead":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált...","id":"202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765a36-b1df-460d-aea3-f21af35a5f04","keywords":null,"link":"/360/202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","timestamp":"2021. július. 01. 17:00","title":"Új erőre kaptak az UFO-hívők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar egészségügy napja miatt nem nyitnak ki a patikák.","shortLead":"A magyar egészségügy napja miatt nem nyitnak ki a patikák.","id":"20210701_gyogyszertar_patika_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2b8c1-4638-484a-8f64-f3a449e69763","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_gyogyszertar_patika_zarva","timestamp":"2021. július. 01. 10:46","title":"Ne lepődjön meg, ha ma zárva találja a gyógyszertárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]