[{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","shortLead":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","id":"20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ef3f6-9e2a-43bf-a943-d7be9a3730b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"Orbántól a propagandahirdetés helyett interjút kért egy svéd lap, hát nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész, amely A média autonómiáját járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész...","id":"20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa0242-db75-4bef-ae3b-6d13f032a3ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","timestamp":"2021. július. 02. 09:15","title":"Hajnalhasadás 4. – A média autonómiája és a mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most zajlik Barcalonában. Az is szokás szerint történt, hogy az MWC-n tartott Global Mobile Awards díjkiosztón megnevezték a legjobb termékeket: az okostelefonok kategóriájában a Samsung kapott elismerést.

","shortLead":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most...","id":"20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9721c11f-3de9-4abc-adbd-192f708074b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","timestamp":"2021. július. 02. 09:03","title":"Kihirdették, melyik most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532f0bc8-3875-4c70-9f9e-3710be2c62ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a jövőben az Office is igazodni fog ahhoz az irányvonalhoz, ami a Windows 11-et is jellemzi.","shortLead":"A Microsoft egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a jövőben az Office is igazodni fog ahhoz az irányvonalhoz, ami...","id":"20210630_windows_11_microsoft_office_uj_dizajn_kinezet_rancfelvarras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=532f0bc8-3875-4c70-9f9e-3710be2c62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a5238-7d61-48f8-84e9-7ff941a067c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_windows_11_microsoft_office_uj_dizajn_kinezet_rancfelvarras","timestamp":"2021. június. 30. 18:03","title":"Megújul a Microsoft Office, új külsőt kapnak a programok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy megbolondított vígjátékkal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c155d5-0688-467c-b9dd-c45fed1a9727","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","timestamp":"2021. július. 02. 09:30","title":"Foci helyett: Igazi mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","shortLead":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","id":"20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ca4c0-933a-4cfd-a196-290f618225ef","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","timestamp":"2021. július. 01. 12:19","title":"Szivárványzászlók ihlették az IKEA új kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","shortLead":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","id":"20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb00ab3-1a92-4bd1-99f6-046758777ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","timestamp":"2021. július. 01. 07:37","title":"Üzent a kínai elnök: Aki zsarnokoskodni próbál felettünk, 1,4 milliárd kínai alkotta, acélos Nagy Falba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18174b5-8c19-4d1e-b647-3ceb68259cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland kutatás szerzője szerint a koronavírusos betegeknek nemcsak más emberektől, hanem a háziállataiktól is távol kellene tartaniuk magukat. ","shortLead":"Egy holland kutatás szerzője szerint a koronavírusos betegeknek nemcsak más emberektől, hanem a háziállataiktól is...","id":"20210701_koronavirus_fertozes_macska_kutya_haziallat_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18174b5-8c19-4d1e-b647-3ceb68259cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09613e7-2d66-4568-8f0b-f16fe8f23f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_koronavirus_fertozes_macska_kutya_haziallat_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 13:48","title":"Könnyen elkaphatják tőlünk a háziállatok a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]