[{"available":true,"c_guid":"caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán Viktor. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy várhatóan kötelezettségszegési eljárást indítanak a homofóbtörvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán...","id":"20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522dd9d-43c1-4790-9c5e-af90cdccdbf0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","timestamp":"2021. július. 01. 19:43","title":"Von der Leyen: Kötelezettségszegési eljárás várható a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","shortLead":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","id":"20210630_meghalt_donald_rumsfeld","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31955b93-f0b3-42b6-9d8e-c3c1dba79ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_meghalt_donald_rumsfeld","timestamp":"2021. június. 30. 21:56","title":"Meghalt Donald Rumsfeld, az iraki háború megtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","id":"20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21778319-1f13-4a1e-86b1-934c3123f237","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","timestamp":"2021. július. 02. 07:17","title":"Levágta a lábbilincsét, és megszökött a bűnügyi felügyeletből egy pomázi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek a földfelszíntől számított második rétege 400 méterrel vékonyabb, mint az 1980-as években.","shortLead":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek...","id":"20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e5ed0-9aa7-4c63-8c74-f97dc461f8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. július. 01. 08:03","title":"Zsugorodik a sztratoszféra, és ennek már kézzelfogható következményei is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","shortLead":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","id":"20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324984a-1200-4f5c-94ea-5369b635bdc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","timestamp":"2021. július. 01. 09:29","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Szabó Bálint szegedi képviselő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Követeljenek az ellenzékiek most, júliusban azonnali és teljes lezárást, totális karantént – vagy ne jöjjenek azzal szeptemberben, hogy a buta magyar felelőtlen volt a nyáron. Vélemény.","shortLead":"Követeljenek az ellenzékiek most, júliusban azonnali és teljes lezárást, totális karantént – vagy ne jöjjenek azzal...","id":"20210630_Cegledi_Nem_robbant_be_sem_a_karacsonyi_mise_sem_az_iskola_sem_a_terasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdceebf7-1fc0-4edc-8a22-7a11d0ebdc2e","keywords":null,"link":"/360/20210630_Cegledi_Nem_robbant_be_sem_a_karacsonyi_mise_sem_az_iskola_sem_a_terasz","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"Ceglédi: Nem robbant be sem a karácsonyi mise, sem az iskola, sem a terasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca.","shortLead":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint...","id":"20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ade0f0-8aae-4275-b01f-5538d986de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","timestamp":"2021. július. 01. 20:15","title":"Németországban az AstraZeneca után Pfizert vagy Modernát javasolnak második oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]