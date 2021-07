Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","shortLead":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","id":"20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91c55f-6e0a-45e2-b587-e9612dcf2216","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","timestamp":"2021. július. 02. 04:21","title":"Csónakkékben, narancsszínnel igazán egyedi a Mercedes-AMG GT kabriója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","shortLead":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","id":"20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ca4c0-933a-4cfd-a196-290f618225ef","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","timestamp":"2021. július. 01. 12:19","title":"Szivárványzászlók ihlették az IKEA új kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","shortLead":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","id":"20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edff7478-1ce2-4505-8336-6a005f0731b9","keywords":null,"link":"/360/20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","timestamp":"2021. július. 02. 07:30","title":"Hegedűs Dániel politikai elemző: Az Uniónak lépnie kell a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban a kezdőkre is gondolt, és hasznos tippekkel jelentkezett.","shortLead":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban...","id":"20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0f2113-7eb8-4a35-8944-0db53fbe1137","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","timestamp":"2021. július. 01. 17:33","title":"Kezdődik a szentjánosbogarak rajzása, így csinálhat róluk látványos fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","shortLead":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","id":"20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1576e2-02fe-486e-ad73-2623580c3cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","timestamp":"2021. július. 03. 10:38","title":"Embert, autót, házat vitt a japán földcsuszamlás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 12-én indul az elektromos járművek vásárlását támogató pályázat a cégek és egyéni vállalkozók számára. Egymilliárd forintot osztanak szét.","shortLead":"Július 12-én indul az elektromos járművek vásárlását támogató pályázat a cégek és egyéni vállalkozók számára...","id":"20210703_elektromos_auto_tamogatas_palyazat_itm_cegek_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e757f-1794-45b0-aead-cbfc33a22ca0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_elektromos_auto_tamogatas_palyazat_itm_cegek_vallalkozasok","timestamp":"2021. július. 03. 10:16","title":"Cégként venne elektromos autót? Üljön a gép elé hétfőhöz egy hétre reggel nyolckor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eladott vakcinák már Szlovákián kívül vannak.","shortLead":"Az eladott vakcinák már Szlovákián kívül vannak.","id":"20210702_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_visszavasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94d04-ca60-4606-aa10-845046baec60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_visszavasarlas","timestamp":"2021. július. 02. 21:22","title":"Az oroszok visszavásároltak 160 ezer adag Szputnyik V vakcinát Szlovákiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]