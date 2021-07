Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","shortLead":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","id":"20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4fd9cc-35dd-4a17-8763-e753b852db94","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","timestamp":"2021. július. 02. 15:25","title":"Hat olyan ember is meghalt Covidban a Seychelle-szigeteken, aki mindkét oltást megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","id":"20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e14148-6832-4bea-92c5-14739683ec03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","timestamp":"2021. július. 02. 17:06","title":"Nagyon úgy tűnik, tényleg csak most csodálkozott rá a kormány arra, hogy nőnek az építőipari árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30a36a-4e87-4988-a13d-b97b45dff5cb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A fővárosi önkormányzat 27 milliárd forinttal több pénzt adott a BKK-nak, mint 2019-ben, de így is kétmilliárd forint veszteséggel zárt a cég. Amely saját alulfinanszírozottsága miatt nem tudta ellentételezni a BKV 8 milliárdos alulfinanszírozottságát. Tüttő Kata szerint szó sem lehet róla, hogy a HÉV mintájára vagyonelemeket adjanak át az államnak, és új buszos szolgáltatók bevonása sincs terítéken.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat 27 milliárd forinttal több pénzt adott a BKK-nak, mint 2019-ben, de így is kétmilliárd forint...","id":"20210702_Rengeteg_penzt_tolt_a_fovaros_a_tomegkozlekedesbe_megis_hatalmas_a_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d30a36a-4e87-4988-a13d-b97b45dff5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d061fa1d-06ac-4588-a065-60300b79df17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Rengeteg_penzt_tolt_a_fovaros_a_tomegkozlekedesbe_megis_hatalmas_a_veszteseg","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Rengeteg pénzt tolt a főváros a tömegközlekedésbe, mégis hatalmas a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur tartományban az ujgur őslakosságot kényszermunkatelepeken dolgoztatják. ","shortLead":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur...","id":"20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c53ec-281c-464c-9491-049215a4d919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","timestamp":"2021. július. 02. 13:57","title":"Négy divatcéget vádolnak azzal, hogy ujgur kényszermunkásokat alkalmaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","shortLead":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","id":"20210702_tek_vi_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37e8a-4cef-4568-8248-6ed2fed8653a","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tek_vi_kerulet","timestamp":"2021. július. 02. 07:22","title":"Tíz lövést adott le a TEK-esekre egy férfi a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","shortLead":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","id":"20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91c55f-6e0a-45e2-b587-e9612dcf2216","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","timestamp":"2021. július. 02. 04:21","title":"Csónakkékben, narancsszínnel igazán egyedi a Mercedes-AMG GT kabriója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]