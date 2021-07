Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","shortLead":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","id":"20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae29941b-683d-4cea-a43c-459bca33f280","keywords":null,"link":"/sport/20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","timestamp":"2021. július. 04. 13:28","title":"Fogadkoznak az angolok: Nem állunk meg az elődöntőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731cf54a-7de9-4d74-a3cb-ab6e8800115c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Badits Ákos első filmje nem mentes a sutaságoktól, de sokkal több benne a nemes és a szerethető. ","shortLead":"Badits Ákos első filmje nem mentes a sutaságoktól, de sokkal több benne a nemes és a szerethető. ","id":"202126_film__foldonkivuli_rajongo_urpiknik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731cf54a-7de9-4d74-a3cb-ab6e8800115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360074c8-d24d-4ff3-bf25-1895b67c321c","keywords":null,"link":"/360/202126_film__foldonkivuli_rajongo_urpiknik","timestamp":"2021. július. 04. 11:10","title":"Igen, léteznek Zalatnay Sarolta-rajongó űrlények - ebben a filmben biztosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c575fd-ad62-41b0-bbe7-7c6bbf8e5d76","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hat területen hirdette meg képzéseit a Freeszfe Egyesület. A felkért oktatók annak ellenére vállalták a feladatot, hogy ebből hátrányaik származhatnak a karrierépítés során.","shortLead":"Hat területen hirdette meg képzéseit a Freeszfe Egyesület. A felkért oktatók annak ellenére vállalták a feladatot...","id":"202126__freeszfe_egyesulet__felnottkepzes__szakmai_orokseg__sajat_rendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c575fd-ad62-41b0-bbe7-7c6bbf8e5d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4520f0b-6f04-401b-96b5-93454ec070d9","keywords":null,"link":"/360/202126__freeszfe_egyesulet__felnottkepzes__szakmai_orokseg__sajat_rendezes","timestamp":"2021. július. 04. 13:30","title":"A Freeszfe Egyesületnél tanulni ősztől lehet, de jelentkezni most kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","id":"20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78644ed-5f46-47bc-8c88-6b593a0de21b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","timestamp":"2021. július. 05. 14:15","title":"Negyven rendőr kellett egy siófoki tömegverekedés leállításához – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli létesítményeket. ","shortLead":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli...","id":"20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23660222-933e-4df3-b58f-ed9521274ef9","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","timestamp":"2021. július. 05. 05:25","title":"Iszapvulkán okozhatott hatalmas robbanást a Kaszpi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó jogáról is.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó...","id":"20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02f70f-1262-4c73-89a8-b3ec3a2e1c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Vádat emeltek a hatalmas ingatlanbotrányt kavaró vatikáni érsek, Angelo Becciu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","shortLead":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","id":"20210705_lopott_iphone_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f68f4-888d-411e-9ffd-81219a10d34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_lopott_iphone_rablas","timestamp":"2021. július. 05. 13:12","title":"38 lopott iPhone-t pakolt autójába a fegyveres banda, de menekülés közben felborultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]