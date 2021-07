Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"L. Simon László lehet a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Fucsovics Márton legyőzte mumusát Wimbledonban. Izlandon bejött a négynapos munkahét. Hiába könyörgött áthelyezéséért az alezredes főnökét szexuális visszaéléssel vádoló nő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"L. Simon László lehet a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Fucsovics Márton legyőzte mumusát Wimbledonban. Izlandon...","id":"20210706_Radar360_Matolcsy_beszolt_Orban_a_szegyenlistan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488520d8-e861-46f4-983e-6fb9790944e1","keywords":null,"link":"/360/20210706_Radar360_Matolcsy_beszolt_Orban_a_szegyenlistan","timestamp":"2021. július. 06. 08:00","title":"Radar360: Matolcsy beszólt, Orbán a szégyenlistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","shortLead":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","id":"20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4f04a-ad43-4d7e-95e3-a07b7cd94199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","timestamp":"2021. július. 05. 15:03","title":"Nekimegy az Apple-nek a Qualcomm, jöhet az M1-rivális processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8361be35-4ec2-4aa7-92d2-b0be92a7ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a pszichiáter sem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt Britney Spears. Arról, hogy átveszik a teljes kontrollt az élete felett, állítólag egy mindössze tíz perces tárgyaláson döntöttek, ahol Spears meg sem szólalhatott.","shortLead":"Még a pszichiáter sem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt Britney Spears. Arról, hogy átveszik a teljes...","id":"20210705_Britney_Spears_gyamsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8361be35-4ec2-4aa7-92d2-b0be92a7ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0057e112-7216-4e69-ac57-f78be442dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Britney_Spears_gyamsag","timestamp":"2021. július. 05. 11:44","title":"Még arról is Britney Spears apja döntött, hogy a lányának nem lehet újabb gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6464455-000e-441f-b18f-b42cc07cab19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozó Christina Koch elsőként alkalmazta a genetikai ollót a világűrben.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozó Christina Koch elsőként alkalmazta a genetikai ollót a világűrben.","id":"20210705_cripsr_cas9_genetikai_ollo_vilagur_nemzetkozi_urallomas_christina_koch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6464455-000e-441f-b18f-b42cc07cab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de468fca-a4b6-4418-b8bc-21e0402a6f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_cripsr_cas9_genetikai_ollo_vilagur_nemzetkozi_urallomas_christina_koch","timestamp":"2021. július. 05. 14:03","title":"Génszerkesztéssel kísérleteztek a tudósok a világűrben, fontos lépés lehet az űrutazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac08f5cd-9600-42e2-86c0-76b59ceba5db","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","timestamp":"2021. július. 04. 20:43","title":"Tűz van egy hulladéktelepen Ceglédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76842906-5128-4180-a505-99c1ccaa419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A VkusVill élelmiszerlánc egy leszbikus párral népszerűsítette termékeit, de Oroszországban már 2013 óta tilos a homoszexualitás megjelenítés a 18 éven aluliak számára. ","shortLead":"A VkusVill élelmiszerlánc egy leszbikus párral népszerűsítette termékeit, de Oroszországban már 2013 óta tilos...","id":"20210705_Bocsanat_orosz_cegn_szivarvanycsalad_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76842906-5128-4180-a505-99c1ccaa419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e865dd-ed23-4b5f-a309-344012bbe71d","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Bocsanat_orosz_cegn_szivarvanycsalad_hirdetes","timestamp":"2021. július. 05. 15:50","title":"Bocsánatot kellett kérnie egy orosz cégnek, amely egy szivárványcsaláddal reklámozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]