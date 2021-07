Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az építőanyagok drágulása miatt szabadultak el a lakóingatlanok árai, az ügyben pedig már a GVH is vizsgálódik.","shortLead":"Részben az építőanyagok drágulása miatt szabadultak el a lakóingatlanok árai, az ügyben pedig már a GVH is vizsgálódik.","id":"20210705_ingatlanpiac_dragulas_gvh_vizsgalat_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af2710-e233-4ea9-8417-004db1c82e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_ingatlanpiac_dragulas_gvh_vizsgalat_karterites","timestamp":"2021. július. 05. 09:17","title":"Ingatlan.com: Ha kartellezés miatt szálltak el az ingatlanárak, sokaknak járhat kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","shortLead":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","id":"20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7b1008-74af-4b2d-ba2c-222aa2f2f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","timestamp":"2021. július. 06. 12:27","title":"Lukasenka Európára eresztheti az illegális migránsokat és a drogcsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg, Norvégiában buszsofőrként is dolgozott.","shortLead":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg...","id":"20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac64a-09e1-4e5b-a6d7-27141c6afc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","timestamp":"2021. július. 05. 12:44","title":"Meghalt a szinkronszínész-buszsofőr, Garamszegi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","shortLead":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","id":"20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c536d0b-df97-4a7e-986c-288fc5332514","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","timestamp":"2021. július. 06. 14:20","title":"Lebukott az utas, aki 17 millió forint értékű heroint hozott a tápcsatornájában Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","shortLead":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","id":"20210706_medve_tamadas_gelence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abcea4-e8a0-4194-9047-1587ad4fa6c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_medve_tamadas_gelence","timestamp":"2021. július. 06. 18:36","title":"Medve támadt fényes nappal egy 8 éves gyerekre a székelyföldi Gelencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a hálapénz-kommandó első fogása.","shortLead":"Ő a hálapénz-kommandó első fogása.","id":"20210706_sportorvos_halapenz_versenyengedely_sportolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eed7887-c392-4a6f-9100-27b81ed2c45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_sportorvos_halapenz_versenyengedely_sportolok","timestamp":"2021. július. 06. 09:26","title":"Öt évet is kaphat a vidéki sportorvos, aki 40 ezer forintért osztogatott versenyengedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok, hogy berúgtuk a gólt” – mondta Peták István rákkutató.","shortLead":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok...","id":"20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53eb4af-9a2b-4d79-ae6a-139143677a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","timestamp":"2021. július. 06. 13:40","title":"Magyar kutatók bizonyították, hogy a mesterséges intelligencia a rákos betegeken is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.","id":"20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5322480-4aee-42ff-8422-f51a983bed42","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 05. 07:26","title":"Már szerveződik a kötcsei piknik, ahol a kiválasztottak Orbánnal főzőcskézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]