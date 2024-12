Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10d60a2f-4f14-4831-99d4-4a24ca6b0808","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig a cég jogi vezetője még szabadságot is kivett azért, hogy Kamala Harris kampányában önkénteskedjen.","shortLead":"Pedig a cég jogi vezetője még szabadságot is kivett azért, hogy Kamala Harris kampányában önkénteskedjen.","id":"20241219_donald-trump-beiktatasi-alap-adomany-uber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10d60a2f-4f14-4831-99d4-4a24ca6b0808.jpg","index":0,"item":"e6b4c7d9-a35d-47b6-bf44-52b2b5bf7e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_donald-trump-beiktatasi-alap-adomany-uber","timestamp":"2024. december. 19. 21:00","title":"Az Uber és a vezérigazgatója is adományozott egy-egy millió dollárt Trump beiktatási alapjának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a056e1ba-b7e5-4c90-b426-5b9ec3fcc2fc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy villanyautó akkumulátorának cseréje akár 3,5 perc alatt megoldható.","shortLead":"Egy villanyautó akkumulátorának cseréje akár 3,5 perc alatt megoldható.","id":"20241220_tor-elore-a-lassu-toltogetes-helyetti-villamgyors-aksicsere-nio-catl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056e1ba-b7e5-4c90-b426-5b9ec3fcc2fc.jpg","index":0,"item":"a1ba5dab-e137-4e68-8c59-1adb6ecd7bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_tor-elore-a-lassu-toltogetes-helyetti-villamgyors-aksicsere-nio-catl","timestamp":"2024. december. 20. 08:41","title":"Tör előre a lassú töltögetés helyetti villámgyors aksicsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e237ae92-8ef9-419a-be7e-5afd0da36e1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google levelezője, a Gmail mögött dolgozó rendszerek rengeteg e-mailt szűrnek ki naponta, de előfordulhat, hogy egy mégis átcsúszik a hálón. A vállalat azt is elmondta, milyen módszerrel próbálkoznak most a leginkább a bűnözők.","shortLead":"A Google levelezője, a Gmail mögött dolgozó rendszerek rengeteg e-mailt szűrnek ki naponta, de előfordulhat...","id":"20241219_mesterseges-intelligencia-gmail-atveres-spam-spamszuro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e237ae92-8ef9-419a-be7e-5afd0da36e1c.jpg","index":0,"item":"bde3b79d-6f61-40a2-92c2-837278334486","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_mesterseges-intelligencia-gmail-atveres-spam-spamszuro","timestamp":"2024. december. 19. 15:03","title":"Mesterséges intelligenciával szűri meg a spam leveleket a Gmail, és igen hatékony a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f7b8a0-9df8-49dc-a879-fb7b657fac4c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter nem teszi le a lantot. A Költségvetési Tanács szerint Varga utolsó büdzséje kockázatos, a parlament kormánypárti többsége azért csont nélkül megszavazta.","shortLead":"A pénzügyminiszter nem teszi le a lantot. A Költségvetési Tanács szerint Varga utolsó büdzséje kockázatos, a parlament...","id":"20241220_Varga-Mihaly-hangszert-cserel-az-Orszaggyules-elfogadta-utolso-koltsegveteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8f7b8a0-9df8-49dc-a879-fb7b657fac4c.jpg","index":0,"item":"37aa853f-164d-485c-a301-7a9f81128ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_Varga-Mihaly-hangszert-cserel-az-Orszaggyules-elfogadta-utolso-koltsegveteset","timestamp":"2024. december. 20. 12:02","title":"Varga Mihály hangszert cserél, az Országgyűlés elfogadta utolsó költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","shortLead":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","id":"20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd.jpg","index":0,"item":"d87ee110-5f28-43dd-a018-612add273c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","timestamp":"2024. december. 20. 09:55","title":"A palackorrú delfinek egymásra mosolyognak játék közben – kiderült, miért és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8716e731-6425-4a91-9cc6-f3e2ede3e411","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég felújított vasútvonalon biztosítóberendezési hiba okozott leállást.","shortLead":"A nemrég felújított vasútvonalon biztosítóberendezési hiba okozott leállást.","id":"20241220_mav-rakos-hatvan-vasut-fennakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8716e731-6425-4a91-9cc6-f3e2ede3e411.jpg","index":0,"item":"9f4ba876-5885-4fe7-890f-c133198e40a5","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_mav-rakos-hatvan-vasut-fennakadas","timestamp":"2024. december. 20. 17:02","title":"Nem járnak a vonatok Rákos és Hatvan között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82746b8-1cf1-4094-a66b-88a6e46b0e78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egyedi koncepciójú soros V benzinmotorjának végérvényesen véget ért a pályafutása.","shortLead":"A Volkswagen egyedi koncepciójú soros V benzinmotorjának végérvényesen véget ért a pályafutása.","id":"20241220_vege-nincs-tovabb-33-ev-utan-bucsuzik-a-vw-legendas-6-hengeres-vr6-motorja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82746b8-1cf1-4094-a66b-88a6e46b0e78.jpg","index":0,"item":"926e46cc-1cb3-4fba-8a4b-ddbaed532e58","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_vege-nincs-tovabb-33-ev-utan-bucsuzik-a-vw-legendas-6-hengeres-vr6-motorja","timestamp":"2024. december. 20. 07:59","title":"Vége, nincs tovább: 33 év után búcsúzik a VW legendás 6 hengeres motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525028e3-792b-4887-8e4d-e48feee3a7b9","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A kecskeméti Mercedes-üzem egy hónapos leállásának hírére utánajártunk, milyen hosszú termelési szünetet tart a több magyarországi autógyár.","shortLead":"A kecskeméti Mercedes-üzem egy hónapos leállásának hírére utánajártunk, milyen hosszú termelési szünetet tart a több...","id":"20241219_kecskemet-mercedes-gyar-gyor-audi-szentgotthard-opel-esztergom-suzuki-termeles-leallas-auto-autogyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525028e3-792b-4887-8e4d-e48feee3a7b9.jpg","index":0,"item":"d4589ed0-1582-41a2-822b-d6191b237b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_kecskemet-mercedes-gyar-gyor-audi-szentgotthard-opel-esztergom-suzuki-termeles-leallas-auto-autogyar-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 05:45","title":"Agonizál az európai autóipar, mennyi időre állnak le a magyarországi gyárak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]