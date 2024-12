Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel 1000 lóerősnek ígérik az újdonságot.","shortLead":"Közel 1000 lóerősnek ígérik az újdonságot.","id":"20241218_Felbukkant-a-BYD-autoja-amit-a-Porsche-911-rivalisa-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"2ee2e48e-592c-4c3e-9778-bca14fc88485","keywords":null,"link":"/cegauto/20241218_Felbukkant-a-BYD-autoja-amit-a-Porsche-911-rivalisa-lesz","timestamp":"2024. december. 18. 20:20","title":"Felbukkant a BYD autója, ami a Porsche 911 riválisa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról egyelőre csak feltételezések vannak, hogy ki lehet az érintett, és mi elől menekül. ","shortLead":"Arról egyelőre csak feltételezések vannak, hogy ki lehet az érintett, és mi elől menekül. ","id":"20241219_orban-lengyel-allampolgar-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7.jpg","index":0,"item":"60a6755d-3152-4cff-8163-83d824f1427c","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_orban-lengyel-allampolgar-politikai-menedekjog","timestamp":"2024. december. 19. 15:11","title":"Telex: Orbán arra utalhatott, hogy politikai menedékjogot kaphat Magyarországon egy lengyel állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán adott, Trump visszatér, válságban a német és a kanadai kormány, több helyütt jönnek föl az autokraták. De a pohár félig teli, ahogy a dél-koreai példa is mutatja, és nem ők az egyetlenek a világban, akik kiálltak a demokrácia mellett.","shortLead":"Orbán adott, Trump visszatér, válságban a német és a kanadai kormány, több helyütt jönnek föl az autokraták. De a pohár...","id":"20241219_AP-kep-a-vilagrol-Valaszut-elott-a-demokraciak-a-tekintelyuralmak-igyekeznek-leszalamizni-a-szabadsagjogokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909.jpg","index":0,"item":"f63a4a44-007f-4c26-ae70-df25a8efe8c4","keywords":null,"link":"/360/20241219_AP-kep-a-vilagrol-Valaszut-elott-a-demokraciak-a-tekintelyuralmak-igyekeznek-leszalamizni-a-szabadsagjogokat","timestamp":"2024. december. 19. 07:30","title":"AP-kép a világról: Válaszút előtt a demokráciák, a tekintélyuralmak igyekeznek leszalámizni a szabadságjogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f948b176-4666-4ae6-9c29-cf774d38d1b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatot az egyik társa lőtte le. ","shortLead":"Az állatot az egyik társa lőtte le. ","id":"20241219_vadasz-medve-serules-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f948b176-4666-4ae6-9c29-cf774d38d1b3.jpg","index":0,"item":"5d34cec2-d513-409d-b89c-cb176e07ace2","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_vadasz-medve-serules-meghalt","timestamp":"2024. december. 19. 12:14","title":"Meghalt a vadász, akire ráesett egy lelőtt medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0b18e9-8a48-422f-86a7-99c6854432ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, alkalmazkodnak az ember által is megváltozó környezethez a mókusok, melyek, ha úgy adódik, pockokra is vadásznak.","shortLead":"Úgy tűnik, alkalmazkodnak az ember által is megváltozó környezethez a mókusok, melyek, ha úgy adódik, pockokra is...","id":"20241219_mokusok-vadaszat-taplalek-husfogyasztas-pockok-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc0b18e9-8a48-422f-86a7-99c6854432ee.jpg","index":0,"item":"1da93d23-3264-432e-9ed5-b108e4664397","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_mokusok-vadaszat-taplalek-husfogyasztas-pockok-megfigyeles","timestamp":"2024. december. 19. 18:03","title":"Még sosem láttak ilyet: vadásznak és húst is esznek a mókusok, akikről úgy hitték, csak magvakat fogyasztanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b863d297-e609-4786-bc1c-3738e7f9cece","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan apró chipet terveztek, amelyik perceken belül, gyorsan és pontosan jelzi a szívrohamot, a vér biomarkereit használva.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan apró chipet terveztek, amelyik perceken belül, gyorsan és pontosan jelzi a szívrohamot...","id":"20241219_szivroham-biomarkereinek-gyors-kimutatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b863d297-e609-4786-bc1c-3738e7f9cece.jpg","index":0,"item":"5078eb21-0e9f-465d-bebb-9d8cbc217f7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_szivroham-biomarkereinek-gyors-kimutatasa","timestamp":"2024. december. 19. 08:03","title":"5-7 perc alatt jelzi a szívrohamot egy új eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a48671-f921-44a9-8176-f02b5a7b316b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tizedik hónap felára már csak nagyjából félszázalékos volt. Ez már egész jó ahhoz képest, hogy Putyin a hosszú távú gázszerződésünk megkötésekor azt hazudta: a piaci árhoz képest sokkal olcsóbban fogja ellátni Magyarországot, aztán végül rendre drágábban sikerült.","shortLead":"A tizedik hónap felára már csak nagyjából félszázalékos volt. Ez már egész jó ahhoz képest, hogy Putyin a hosszú távú...","id":"20241220_orosz-gaz-szerzodes-gazprom-felar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36a48671-f921-44a9-8176-f02b5a7b316b.jpg","index":0,"item":"a1a4b3ee-2dee-49dd-8b12-6ce86fe9c20d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_orosz-gaz-szerzodes-gazprom-felar","timestamp":"2024. december. 20. 09:33","title":"Még októberben is drágábban adták nekünk az oroszok a gázt a tőzsdei árakhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f68a76-5e45-431a-b0a1-0eb42f19d9a7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb alapterületű Aldi áruháza nyílt meg csütörtökön Budapest XI. kerületében, a Kondorosi út 6. szám alatt, ahol újdonságokkal és akciókkal várják a karácsony előtti utolsó rohamot.","shortLead":"Magyarország legnagyobb alapterületű Aldi áruháza nyílt meg csütörtökön Budapest XI. kerületében, a Kondorosi út 6...","id":"20241219_legnagyobb-aldi-kondorosi-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f68a76-5e45-431a-b0a1-0eb42f19d9a7.jpg","index":0,"item":"704c7351-c04e-4458-8a43-ced24ad98610","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_legnagyobb-aldi-kondorosi-ut","timestamp":"2024. december. 19. 19:02","title":"Megnyílt az ország legnagyobb Aldi áruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]