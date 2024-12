Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor eszközként használja az ukrajnai magyar kisebbséget, jelenti ki a Kurier kárpátaljai beszámolója. Járhat-e jelentős következményekkel az orosz vegyvédelmi erők parancsnokának meggyilkolása, teszi fel a kérdést Max Boot a Washington Postban. A brit hadsereg egyik nyugalmazott ezredese arra figyelmeztet a Daily Telegraphban, hogy megbukhat az iráni rendszer, ám azzal a térség csöbörből vödörbe jutna. Ukrajna segített megbuktatni a szír rendszert, mert lekötötte az orosz erőket, írja a Wall Street Journalban az ukrán elnöki hivatal vezetője. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Orbán Viktor eszközként használja az ukrajnai magyar kisebbséget, jelenti ki a Kurier kárpátaljai beszámolója. Járhat-e...","id":"20241220_nemzetkozi-lapszemle-karpatalja-ukrajna-putyin-orban-iran-kirillov-gisele-pelicot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"7bd0df9f-082e-440b-9e66-8649539bde3f","keywords":null,"link":"/360/20241220_nemzetkozi-lapszemle-karpatalja-ukrajna-putyin-orban-iran-kirillov-gisele-pelicot","timestamp":"2024. december. 20. 10:30","title":"Kurier-riport: \"Orbán gyakorlatilag felvásárolta Kárpátalján a magyarokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense. Az új MI „kolléga” szöveget ír, adatokat elemez, segít felkészülni egy értekezletre, vagy kérésre összegzi egy megbeszélésen elhangzottakat. Az Ersténél az MI hamarosan további területen, az ügyfélkiszolgálásban is szerepet kap. A bank közölte: a közeljövőben már az ügyfelek is használhatnak a technológián alapuló megoldásokat.","shortLead":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense...","id":"20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c407ecfa-2a4d-466f-b9a7-f47303cca539","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","timestamp":"2024. december. 21. 20:03","title":"Újdonságra készüljenek az Erste ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","shortLead":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","id":"20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd.jpg","index":0,"item":"d87ee110-5f28-43dd-a018-612add273c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","timestamp":"2024. december. 20. 09:55","title":"A palackorrú delfinek egymásra mosolyognak játék közben – kiderült, miért és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője a klubnál.","shortLead":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője...","id":"20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2.jpg","index":0,"item":"519c3a39-6962-4244-b985-9f0fc209238c","keywords":null,"link":"/sport/20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","timestamp":"2024. december. 20. 12:20","title":"Távozhat a Barcelona fiatal magyar kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fd1a6b-fb59-49b6-983c-a1a7cb6db3d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Cofidis október elején vette meg a pénzintézetet, és eddig nem nyúlt az elnevezéséhez, most viszont átkeresztelte.","shortLead":"A Cofidis október elején vette meg a pénzintézetet, és eddig nem nyúlt az elnevezéséhez, most viszont átkeresztelte.","id":"20241220_cofidis-cetelem-felvasarlas-nevvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fd1a6b-fb59-49b6-983c-a1a7cb6db3d1.jpg","index":0,"item":"8772b89c-fe3c-4712-95c1-bdbdc72bb86d","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_cofidis-cetelem-felvasarlas-nevvaltas","timestamp":"2024. december. 20. 11:12","title":"Végleg búcsút inthetünk a Cetelem Bank névnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a7ec7c-ec4d-4144-b48e-24a4b88f0b7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Most az Aston Villa verte és előzte meg a bajnokságban Guardiola csapatát.","shortLead":"Most az Aston Villa verte és előzte meg a bajnokságban Guardiola csapatát.","id":"20241221_manchester-city-aston-villa-premier-league-angol-bajnoksag-vereseg-pep-guardiola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a7ec7c-ec4d-4144-b48e-24a4b88f0b7d.jpg","index":0,"item":"a3715036-12c2-4ce8-8a40-00175896581c","keywords":null,"link":"/sport/20241221_manchester-city-aston-villa-premier-league-angol-bajnoksag-vereseg-pep-guardiola","timestamp":"2024. december. 21. 16:49","title":"Nincs vége a Manchester City vesszőfutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","shortLead":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","id":"20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7.jpg","index":0,"item":"361f5fd0-6c6e-4d12-b39a-7ebfe347056e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","timestamp":"2024. december. 21. 09:43","title":"Cáfolja a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy fizetős lehet a személyi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]