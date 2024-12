Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy egy különleges fűszer, szirup mind arról tanúskodik, hogy törődünk másokkal. Részlet Romics Bea Gasztroajándékok című könyvéből.","shortLead":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy...","id":"20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c.jpg","index":0,"item":"8eb2cc78-ad1c-4eb1-8fb9-005e7881f0c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","timestamp":"2024. december. 21. 19:15","title":"Gasztroajándékok karácsonyra: A tökéletes mézeskalácskeksz és mézeskalácsszirup receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aba-Horváth István elmondta: azt feltételezik róla, hogy indokolatlanul nagy összeget számolt el irodabérleti díjként. Panaszt tett a gyanúsítás ellen. ","shortLead":"Aba-Horváth István elmondta: azt feltételezik róla, hogy indokolatlanul nagy összeget számolt el irodabérleti díjként...","id":"20241221_koltsegvetesi-csalas-magyarorszagi-romak-orszagos-onkormanyzata-gyanu-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"bf1647cd-273c-4822-a286-e2cdf5f8961d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_koltsegvetesi-csalas-magyarorszagi-romak-orszagos-onkormanyzata-gyanu-nav","timestamp":"2024. december. 21. 13:12","title":"Népszava: Költségvetési csalással gyanúsítják az MROÖ elnökét és más roma politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","shortLead":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","id":"20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800.jpg","index":0,"item":"22f4ac0d-c94d-4f0e-9adb-ae008de8ae10","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","timestamp":"2024. december. 22. 20:05","title":"Orbán: Karnyújtásnyira vagyunk a békétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Magyarországon kapott politikai menedékjogot. ","shortLead":"A férfi Magyarországon kapott politikai menedékjogot. ","id":"20241221_marcin-romanowski-interpol-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7.jpg","index":0,"item":"9ec72de3-1962-4740-a8df-550c5188ba76","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_marcin-romanowski-interpol-korozes","timestamp":"2024. december. 21. 20:59","title":"A lengyelek az Interpol vörös listájára tetetnék a volt miniszterhelyettest, aki Magyarországra menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","shortLead":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","id":"20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"eae81224-1a10-484e-b7d8-26e659f69be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","timestamp":"2024. december. 21. 08:23","title":"Két baleset is történt az M1-esen, az egyik miatt 15 kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902","c_author":"Nemes Nikolett - Vándor Éva","category":"elet","description":"A könyvajándék különleges alfaja a szakácskönyv, és a kínálatban nem könnyű eligazodni. Fellapoztuk a friss megjelenéseket, hogy önök már biztosra menjenek. ","shortLead":"A könyvajándék különleges alfaja a szakácskönyv, és a kínálatban nem könnyű eligazodni. Fellapoztuk a friss...","id":"20241221_gasztronomia-szakacskony-ajanlo-karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902.jpg","index":0,"item":"d5c04061-3f7b-4322-b9a3-d854ac9fbe81","keywords":null,"link":"/elet/20241221_gasztronomia-szakacskony-ajanlo-karacsony","timestamp":"2024. december. 21. 20:00","title":"Az ízek ajándéka – a legjobb gasztrokönyvek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]