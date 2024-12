Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Lőttek a vadászat tekintélyének Ausztriában, egyre több a kiadott engedély, egyre kevesebb a természetet is óvó szabálykövető. Előfordul az a különös eset, hogy a vadászra lőnek. Georg Dornauer átvitt értelemben járt így. Kalapja buktatta le a beszólogatásairól ismert macsó osztrák politikust Egy autó villanyoszlopnak ütközött a Rókusi körúton, a sofőr meghalt, egy gyereket kórházba szállítottak. Halálos baleset történt Szegeden A magdeburgi karácsonyi vásáron egy személyautó hajtott a tömegbe péntek kora este. Szijjártó: Egyelőre nem tudni arról, hogy lenne magyar érintettje a magdeburgi merényletnek Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor az incidens történt. Lelőtte saját gépét az Egyesült Államok a húszi lázadók elleni művelet során Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte. Videó: A fronttól 1000 kilométerre lévő orosz luxusapartmanra támadtak drónokkal az ukránok hallgassák ki és kössék hazugságvizsgálóra. Magyar Péter nemzetbiztonsági vizsgálatot követel Kocsis Máté ellen, aki a magdeburgi tragédiáról posztolt A mesterséges intelligencia már beköltözött a televíziókészülékekbe, a Samsung több új tévés funkcióról is hírt adott. Ezekkel még a legrégebbi régi klasszikus filmeket is részletgazdagabbá teheti, jobb minőségben mutathatja a képet. Samsung tévéje van? Ezeket kell most bekapcsolni rajta, sokkal jobb lesz az adás