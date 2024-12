Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik kézben tartják az akkumulátoripari technológiát és a nyersanyagokat is – mondja Várkonyi Gábor autópiaci szakember. Interjú.","shortLead":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik...","id":"20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0.jpg","index":0,"item":"ce228dec-b252-4fba-a206-bf23c5c97268","keywords":null,"link":"/360/20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","timestamp":"2024. december. 23. 12:15","title":"Hogyan teszi tönkre az elektromos autó az európai ipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg a helyszínen. Sokan egy szál pólóban fagyosokodtak a kinti hidegben.","shortLead":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg...","id":"20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0.jpg","index":0,"item":"dbe70552-3049-4fde-b80d-6d0181825d97","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","timestamp":"2024. december. 22. 09:02","title":"Kaotikus jelenetekről számoltak be a bombariadó miatt félbeszakított pesti buli résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több régebbi készüléktől vesz búcsút a Meta üzenetküldő platformja, ezúttal az androidod mobilok vannak soron.","shortLead":"Egyre több régebbi készüléktől vesz búcsút a Meta üzenetküldő platformja, ezúttal az androidod mobilok vannak soron.","id":"20241223_whatsapp-meta-android-kitkat-kivezetes-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30.jpg","index":0,"item":"434fa6a9-72af-43aa-883d-499dac03bfac","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_whatsapp-meta-android-kitkat-kivezetes-leallas","timestamp":"2024. december. 23. 09:03","title":"Milyen mobilja van? Napokon belül végleg leállhat rajta a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c34a35-6ee4-4a49-bd05-cdd3046fc951","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Samuel Patyt 4 évvel ezelőtt gyilkolták meg, miután egyik óráján Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat mutatott a diákjainak.","shortLead":"Samuel Patyt 4 évvel ezelőtt gyilkolták meg, miután egyik óráján Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat mutatott...","id":"20241222_parizs-tanar-gyilkossag-lefejezes-itelet-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14c34a35-6ee4-4a49-bd05-cdd3046fc951.jpg","index":0,"item":"8d947e55-a6d3-48f0-a64c-253268766d12","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_parizs-tanar-gyilkossag-lefejezes-itelet-birosag","timestamp":"2024. december. 22. 13:28","title":"Nyolc embert ítéltek el a lefejezett párizsi tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","shortLead":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","id":"20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2ef46190-69ca-40c0-99a1-5bcb926f1dba","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","timestamp":"2024. december. 22. 22:08","title":"Telex: Hajóbaleset volt a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint négymilliárd dollárt hoztak, s maga diktálhatja azok pénzügyi feltételeit.","shortLead":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint...","id":"20241222_tom-cruise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d.jpg","index":0,"item":"60639767-6e6d-46c6-bbdf-75af1df988b0","keywords":null,"link":"/360/20241222_tom-cruise","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Tom Cruise első lehetetlen küldetése: félénk tinédzserből lett megasztár, aki kaszkadőr nélkül ugrat szakadékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.","shortLead":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov...","id":"20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3.jpg","index":0,"item":"7192d71d-c450-4394-ab8d-2de77cce927c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","timestamp":"2024. december. 22. 19:25","title":"Moszkvába érkezett a szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]