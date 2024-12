Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d86037f-b42e-47d1-a2fe-3360ba3d932e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A libanoni Hezbollah ellen elkövetett csipogós merénylet hátteréről az izraeli titkosszolgálat két egykori embere beszélt a CBS News-nak.","shortLead":"A libanoni Hezbollah ellen elkövetett csipogós merénylet hátteréről az izraeli titkosszolgálat két egykori embere...","id":"20241223_izrael-moszad-hezbollah-felrobbantott-csipogo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d86037f-b42e-47d1-a2fe-3360ba3d932e.jpg","index":0,"item":"b6a024ab-fc93-4861-98eb-40a014827f80","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_izrael-moszad-hezbollah-felrobbantott-csipogo","timestamp":"2024. december. 23. 14:59","title":"„Fogalmuk sem volt arról, hogy a Moszaddal dolgoznak” – volt titkosügynökök tárták fel a csipogós akció hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e.jpg","index":0,"item":"b066d947-ab3c-41bd-a663-f4d92cc3e553","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","timestamp":"2024. december. 23. 16:00","title":"Szél Dávid pszichológus: Találtam egy könyvet Székelyudvarhelyen, ami segített jobban megérteni az erdélyi magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e9aee0-8104-43e5-ad63-b8102860a65a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"elet","description":"A diktátorfeleségek élete sem csak pénz és csillogás. 