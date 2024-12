Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek gyakorlati tapasztalatot szerezhettek a tanításban. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium elődje sok mindenben megelőzte a korát, újszerű pedagógiai módszereiket azonban a kezdetben sokan kétkedve fogadták. Mohay Péter, az iskola matematikatanára szerkesztésében a közelmúltban jelent meg <em>A Trefort szellemisége</em> c. könyv, melyből az is kiderül, miért nem hatékony a frontális oktatás és miért volt szokatlan a kézfogás tanár és diák között a 19. században. ","shortLead":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek...","id":"20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020.jpg","index":0,"item":"05e5f238-97ab-4d16-8aa8-7714c2480246","keywords":null,"link":"/360/20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","timestamp":"2024. december. 28. 11:00","title":"Ne legyen a cél, hogy szeressék a diákok - mitől népszerű egy tanár most, és mitől volt 150 évvel ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","shortLead":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","id":"20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd.jpg","index":0,"item":"ae7e7927-7456-4f58-91d8-a3169fe00b9d","keywords":null,"link":"/360/20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nyugaton összeomlott a jobbközép, a mérsékeltek a populista demagógokat utánozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözői történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött egészségügyi adatok elemzésére, beleértve a szívritmuszavart, a köhögést és az esést.","shortLead":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött...","id":"20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc.jpg","index":0,"item":"423ed220-84f2-4fa7-9d06-b7a42a6797f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","timestamp":"2024. december. 27. 20:03","title":"Nem kell szerver, nem kell felhő: helyben jelzi a betegségeket, problémákat ez a tapasz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34159877-eb79-482a-bb0b-e16b2a61e080","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az észt külügyminiszter szerint olyan gyakorivá váltak az efféle rongálások, hogy azokat nehéz balesetnek gondolni.","shortLead":"Az észt külügyminiszter szerint olyan gyakorivá váltak az efféle rongálások, hogy azokat nehéz balesetnek gondolni.","id":"20241227_esztorszag-balti-tenger-estlink-kabel-haditengereszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34159877-eb79-482a-bb0b-e16b2a61e080.jpg","index":0,"item":"43a193c3-3f94-4dc5-8d2f-23cbdebb8813","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_esztorszag-balti-tenger-estlink-kabel-haditengereszet","timestamp":"2024. december. 27. 13:10","title":"A haditengerészettel védi Észtország a megmaradt tenger alatti elektromos kábelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke az iskolák, kórházak, gyermekotthonok és a MÁV helyzetével állította szembe a miniszterelnökhöz közel állók gyarapodását.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke az iskolák, kórházak, gyermekotthonok és a MÁV helyzetével állította szembe a miniszterelnökhöz...","id":"20241227_magyar-peter-meszaros-tiborcz-vagyon-duplazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc.jpg","index":0,"item":"3bb78994-22a5-4ede-a3c9-2a20c80bc27d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_magyar-peter-meszaros-tiborcz-vagyon-duplazas","timestamp":"2024. december. 27. 12:18","title":"Magyar Péter is reagált Mészáros és Tiborcz duplázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]