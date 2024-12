Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott italos üvegek és dobozok.","shortLead":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott...","id":"20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add.jpg","index":0,"item":"66022ba0-0d74-4871-a778-4478dab289f0","keywords":null,"link":"/360/20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","timestamp":"2024. december. 29. 13:30","title":"Számít-e az ötezer forintos határ az üvegvisszaváltásnál? Van-e haszna a betétes gyűrűnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bokszvilágbajnok halálának okát egyelőre nem tették közzé.","shortLead":"A bokszvilágbajnok halálának okát egyelőre nem tették közzé.","id":"20241228_Meghalt-Paul-Bamba-profi-boksz-vilagbajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307.jpg","index":0,"item":"981f1d26-cd01-4ad6-aee1-627f0927ae78","keywords":null,"link":"/sport/20241228_Meghalt-Paul-Bamba-profi-boksz-vilagbajnok","timestamp":"2024. december. 28. 15:43","title":"Egy hete lett világbajnok, 36 évesen meghalt Paul Bamba profi bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter reagált a MÁV vasárnapi évértékelőjére.","shortLead":"A miniszter reagált a MÁV vasárnapi évértékelőjére.","id":"20241230_Lazar-Janos-a-MAV-evertekelo-kozlemenye-kapcsan-allatkent-viselkedo-utasokrol-beszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76.jpg","index":0,"item":"a0018392-dafe-43e5-bac3-4a84a716d8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Lazar-Janos-a-MAV-evertekelo-kozlemenye-kapcsan-allatkent-viselkedo-utasokrol-beszel","timestamp":"2024. december. 30. 07:40","title":"Lázár János a MÁV évértékelő közleménye kapcsán, állatként viselkedő utasokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy miként rejthet jelszó (vagy arcfelismerés) mögé olyan appokat is az iPhone-ján, amelyek egyébként bárki számára hozzáférhetők lennének.","shortLead":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban...","id":"20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44.jpg","index":0,"item":"f5251007-9a7e-414c-a518-49d963ef2a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","timestamp":"2024. december. 29. 14:03","title":"Így tud meghatározott alkalmazásokat jelszó mögé rejteni az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk második része.","shortLead":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek...","id":"20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1.jpg","index":0,"item":"e1f4e6f7-20dc-4e27-9cd5-75bb6e29353b","keywords":null,"link":"/360/20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","timestamp":"2024. december. 29. 17:00","title":"Maga a társadalom beszél sok hangon át: Csalog Zsolt dokuportréi máig hatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3a94f1-1383-4c99-84ad-f032d398e788","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább súlyosbodik a gázai humanitárius helyzet.","shortLead":"Tovább súlyosbodik a gázai humanitárius helyzet.","id":"20241229_izrael-hadsereg-palesztinok-evakualas-beit-hanun-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c3a94f1-1383-4c99-84ad-f032d398e788.jpg","index":0,"item":"a885e377-7922-4cc3-9be5-0159fbe07563","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_izrael-hadsereg-palesztinok-evakualas-beit-hanun-korhaz","timestamp":"2024. december. 29. 23:19","title":"Izrael Beit Hanún elhagyására szólította fel a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing.","shortLead":"A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing.","id":"20241229_Leszallas-kozben-szenvedett-balesetet-egy-del-koreai-utasszallito-179-en-halhattak-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"854fdb2d-2f39-47ed-adf1-ed1df4546e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Leszallas-kozben-szenvedett-balesetet-egy-del-koreai-utasszallito-179-en-halhattak-meg-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 06:50","title":"Leszállás közben szenvedett balesetet egy dél-koreai utasszállító, 179-en halhattak meg - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le a repülőgépet.","shortLead":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le...","id":"20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"256edf0d-cb94-4f47-aeba-d3369c638bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","timestamp":"2024. december. 28. 14:53","title":"Putyin bocsánatot kért a lezuhant azeri utasszállító \"tragikus balesete\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]