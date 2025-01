Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke jelezte, hogy országszerte 940 orvosi praxis betöltetlen, 114-gyel több, mint tavaly. Eközben a lakosság az egészségügyi kiadásának 25 százalékát saját zsebből fizette, ami jóval több, mint az EU-átlag.","shortLead":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke...","id":"20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"fb97fe0a-6e49-49f8-a3f4-9785beff9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","timestamp":"2025. január. 05. 14:24","title":"Komolyan aggódhatnak az orvosi ellátás miatt a Budapesten és Pest megyében élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":",,Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – írta az újságíró.","shortLead":",,Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – írta az újságíró.","id":"20250107_Havas-Henrik-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82.jpg","index":0,"item":"7940dca6-250a-4536-83ba-a1e224e9d7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Havas-Henrik-Magyar-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 11:50","title":"Havas Henrik kijelentette, hogy már Magyar Pétert támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","shortLead":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","id":"20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"6f4eae24-248a-4bcb-bb37-952c45d514b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","timestamp":"2025. január. 06. 08:48","title":"„Rosszul vagyok, nem bírom!” – videó került elő a férfiról, aki rendőri intézkedés közben halt meg Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8456148-13a2-4040-b588-7d60c9b25781","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"<strong>Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: </strong>sürgősségi, bástyasétány, terrormenet, járványriadó, akadálymentes<strong>.</strong>","shortLead":"<strong>Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250105_az-en-hetem-peterfy-gergyely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8456148-13a2-4040-b588-7d60c9b25781.jpg","index":0,"item":"7ac8dd69-861f-4e70-8e3e-21e54ccd399a","keywords":null,"link":"/360/20250105_az-en-hetem-peterfy-gergyely","timestamp":"2025. január. 05. 17:30","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a Tüzes Mezőkön sétál és pacalt ebédel Nápolyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066718e9-a04b-4c3b-a778-4ba35454064b","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A téli időszak minden évben egyet jelent az influenzaszezonnal, és ez idén sincs másként. Magyarországon fokozódik a járványhelyzet, szinte mindenki talál a környezetében olyan embert, aki lázra vagy köhögésre panaszkodik, de még nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást a HVG által megkérdezett szakértők szerint. Mi a különbség tünet és tünet között, és melyik légúti megbetegedés lehet igazán veszélyes? Erről is beszélt Várdi Katalin pulmonológus és Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"A téli időszak minden évben egyet jelent az influenzaszezonnal, és ez idén sincs másként. Magyarországon fokozódik...","id":"20250107_megfazas-covid-influenza-tunetek-felso-leguti-betegseg-jarvany-szakertok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066718e9-a04b-4c3b-a778-4ba35454064b.jpg","index":0,"item":"5c9a39c3-bd18-41c5-b451-a288cbbee594","keywords":null,"link":"/360/20250107_megfazas-covid-influenza-tunetek-felso-leguti-betegseg-jarvany-szakertok","timestamp":"2025. január. 07. 12:00","title":"Vészesen terjednek a légúti fertőzések, de honnan tudjuk, hogy Coviddal, influenzával vagy megfázással van-e dolgunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","shortLead":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","id":"20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d.jpg","index":0,"item":"36241ee5-7a5c-465b-8627-8271b1144837","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Az ukránok azt állítják, hogy egyetlen nap alatt öt méregdrága orosz légvédelmi rendszert semmisítettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef779a5-097f-4e6f-abc8-7746aab9f131","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Lehet semlegességgel írni egy tömeggyilkosról is, példázza könyvében Thomas Harding, aki két, németként született fiatal gyökeresen eltérő, majd egy végpontban találkozó drámai életútját követi végig.","shortLead":"Lehet semlegességgel írni egy tömeggyilkosról is, példázza könyvében Thomas Harding, aki két, németként született...","id":"20250106_hvg-thomas-harding-rudolf-hoss-hanns-hermann-alexander-utleiras-a-pokolba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef779a5-097f-4e6f-abc8-7746aab9f131.jpg","index":0,"item":"7dd9dd39-ec44-46b9-8a90-33be33e95e5c","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-thomas-harding-rudolf-hoss-hanns-hermann-alexander-utleiras-a-pokolba","timestamp":"2025. január. 06. 17:30","title":"Az egyikből náci tömeggyilkos, a másikból muszáj-Herkules – párhuzamos életekről írt könyvet Thomas Harding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]