Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","shortLead":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","id":"20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366.jpg","index":0,"item":"4604392f-8533-4059-b44d-b0c58e7ff82e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","timestamp":"2025. január. 06. 07:55","title":"24.hu: 31 milliós gázszámlát csináltak a vendégmunkások, majd a bérlő koreai cég tulajdonosai köddé váltak Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak egy „popcornszínésznő”. A részben Magyarországon, Adrien Brody főszereplésével forgatott A brutalista több fontos díjat is behúzott. ","shortLead":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak...","id":"20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"9e45a315-3830-48e4-b484-f30f070fed36","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","timestamp":"2025. január. 06. 07:40","title":"Demi Moore vihette haza a legjobb színésznőnek járó Golden Globe díjat, a magyar építészről szóló film is tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8362e-686b-496d-9855-62850f5c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő éppen az újévi koncertjére tartott, szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet. ","shortLead":"A színésznő éppen az újévi koncertjére tartott, szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet. ","id":"20250106_Xantus-Barbara-baleset-szalagkorlat-osszetort-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee8362e-686b-496d-9855-62850f5c9ab7.jpg","index":0,"item":"dcb8c851-b2dc-488f-96db-48e22ced1f68","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Xantus-Barbara-baleset-szalagkorlat-osszetort-auto","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"Autóbalesetet szenvedett Xantus Barbara, szalagkorlátnak csapódott a kocsijával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20...","id":"20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17.jpg","index":0,"item":"c6ab2f52-9bde-45b4-b4d4-2b8958105550","keywords":null,"link":"/sport/20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","timestamp":"2025. január. 05. 20:24","title":"Döntetlen lett a Liverpool - Manchester United rangadó, óriási ziccert hibázott az utolsó pillanatban Maguire – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a kormány szerint háborús veszélyhelyzet van és küszöbön áll a harmadik világháború, hogyan tűnhet el titokban egy ország felelős vezetője a világ másik felén, és főként miből? – teszi fel a kérdést Magyar Péter.","shortLead":"Ha a kormány szerint háborús veszélyhelyzet van és küszöbön áll a harmadik világháború, hogyan tűnhet el titokban...","id":"20250105_Hova-tunt-Orban-Viktor-Es-mit-szol-ehhez-Willy-Fog-teszi-fel-a-kerdest-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"559173f3-fd7a-41c6-8f07-8dd3fdf07a47","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Hova-tunt-Orban-Viktor-Es-mit-szol-ehhez-Willy-Fog-teszi-fel-a-kerdest-Magyar-Peter","timestamp":"2025. január. 05. 12:49","title":"Hová tűnt Orbán Viktor? És mit szól ehhez Willy Fog? – teszi fel a kérdést Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a996467f-b596-4df7-b78d-288be5434196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újraindultak a tárgyalások, de egyelőre nem történt komolyabb előrelépés. ","shortLead":"Újraindultak a tárgyalások, de egyelőre nem történt komolyabb előrelépés. ","id":"20250106_A-Hamasz-34-tusz-engedne-el-ha-letrejonne-a-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a996467f-b596-4df7-b78d-288be5434196.jpg","index":0,"item":"b9f42246-9b9b-4e94-a402-2e64c83b284e","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_A-Hamasz-34-tusz-engedne-el-ha-letrejonne-a-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 06. 06:17","title":"A Hamász 34 túszt engedne el, ha létrejönne a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten is komolyan vehető milliárdos.","shortLead":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten...","id":"20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1.jpg","index":0,"item":"f2862678-e7c3-4b83-8b2e-87851033d9e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","timestamp":"2025. január. 05. 15:30","title":"Cseh szfinxként emlegetik a brit királyi postát megvásárló milliárdost, aki zsebre tehetné Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető vissza, de vannak esetek, amikor nem árt alaposabban kivizsgáltatnunk magunkat.","shortLead":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető...","id":"20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47.jpg","index":0,"item":"9a517fc1-4baa-4e62-ab7a-934be1a917bb","keywords":null,"link":"/elet/20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","timestamp":"2025. január. 07. 05:50","title":"Kell-e aggódnunk, ha halljuk a saját szívdobogásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]