[{"available":true,"c_guid":"fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására kormánykritikus fellépőből Gulyás Gergely válik belőle.","shortLead":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására...","id":"20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a.jpg","index":0,"item":"2a29b65a-6ea3-4930-8870-a777c15c4518","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","timestamp":"2025. január. 06. 11:11","title":"Átalakult Bödőcs Tibor nemzettudata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ca1272-1eda-4c88-b131-20d31e8b651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget azt hirdeti: nem kell egyben kifizetni a több tíz-, vagy akár százezer forintos bérletet a fesztiválra, lehet részletekben is törleszteni az árát. Persze ilyenkor van némi pluszköltség.","shortLead":"A Sziget azt hirdeti: nem kell egyben kifizetni a több tíz-, vagy akár százezer forintos bérletet a fesztiválra, lehet...","id":"20250105_Reszletfizetessel-is-aruljak-a-Sziget-berleteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9ca1272-1eda-4c88-b131-20d31e8b651e.jpg","index":0,"item":"3cc4bae3-2e61-456d-9665-62385ec9acda","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Reszletfizetessel-is-aruljak-a-Sziget-berleteket","timestamp":"2025. január. 05. 11:50","title":"Részletfizetéssel is árulják a Sziget-bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint már stabilizálódott annyira a helyzet, hogy ezt is meg lehet lépni.","shortLead":"A külügyminiszter szerint már stabilizálódott annyira a helyzet, hogy ezt is meg lehet lépni.","id":"20250106_szijjarto-damaszkusz-sziria-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"5f3dc99f-a217-46fc-9f80-50e8b46b8ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_szijjarto-damaszkusz-sziria-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 06. 09:36","title":"Szijjártó: Újranyitják Magyarország szíriai nagykövetségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös borsóleves. Íme egy recept a Tucci asztalnál című könyvből.","shortLead":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös...","id":"20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5.jpg","index":0,"item":"55501ce4-324a-487c-9991-5eb53c9f1dbd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","timestamp":"2025. január. 05. 19:15","title":"Kíváncsi, hogy készíti Stanley Tucci a csülkös borsólevest? Íme a színész receptje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","shortLead":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","id":"20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca.jpg","index":0,"item":"880d5b48-58e1-4cc1-8527-4c52fa98cc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","timestamp":"2025. január. 06. 08:05","title":"Elsőként az USA-ban, New Yorkban is bevezették a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásokkal trükközhettek.","shortLead":"Az aláírásokkal trükközhettek.","id":"20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b.jpg","index":0,"item":"d0a5a5f1-a851-4c83-af6d-9aba0bfe8010","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","timestamp":"2025. január. 06. 10:32","title":"Átlátszó: Választási csalás miatt emeltek vádat a Fidesz egyik szentesi képviselője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd79ce8c-c57d-4e1c-90ab-a3c417312f0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tiganciuc Calin elmenekült Budapesten a rendőrök elől, majd az Audijával belecsapódott egy pirosnál álló autóba. Heten sérültek meg.","shortLead":"Tiganciuc Calin elmenekült Budapesten a rendőrök elől, majd az Audijával belecsapódott egy pirosnál álló autóba. Heten...","id":"20250106_23-eves-moldav-ferfi-rendorseg-korozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd79ce8c-c57d-4e1c-90ab-a3c417312f0c.jpg","index":0,"item":"d68d8e15-7d2c-4a6c-bc97-58a965f27205","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_23-eves-moldav-ferfi-rendorseg-korozes-baleset","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"Egy 23 éves moldáv férfit keres a rendőrség, aki a vasárnapi súlyos balesetet okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","shortLead":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","id":"20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b.jpg","index":0,"item":"964ec859-e38e-4de2-a693-8f80c789f887","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","timestamp":"2025. január. 06. 11:23","title":"A norvég miniszterelnök aggódik Elon Musk európai politikai szerepvállalása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]