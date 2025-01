Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el emlegetni az ájurvédával, az indiai hagyományos orvoslással. Az ígéret, hogy az ájurvéda nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és az egyensúly helyreállításával gondoskodik az egészség megőrzéséről, vonzónak tűnik a nyugati világban is. Az Indiában több ezer évre visszatekintő gyógyászati rendszer ígéreteit ugyanakkor nem igazolja vissza a tudomány. ","shortLead":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el...","id":"20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01.jpg","index":0,"item":"bc8f16cb-885c-4476-9283-5b3d0f6609ee","keywords":null,"link":"/elet/20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","timestamp":"2025. január. 06. 17:00","title":"Mit tud az ájurvédikus gyógyítás, hogy ilyen sokan hisznek benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d297473-2ac5-4511-afc6-c874083ed781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is megírták, hogy mit reggelizett.","shortLead":"Azt is megírták, hogy mit reggelizett.","id":"20250108_orban-viktor-levai-aniko-ajurvedikus-kezeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d297473-2ac5-4511-afc6-c874083ed781.jpg","index":0,"item":"8440415b-42e6-4fac-bc6d-8c98e8c7b92c","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_orban-viktor-levai-aniko-ajurvedikus-kezeles-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 12:48","title":"Egy indiai lap szerint nem Orbán, hanem Lévai Anikó kap ájurvédikus kezelést Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá az iszlám köztársaság törvényei.","shortLead":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá...","id":"20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd.jpg","index":0,"item":"3ecf5f2d-d3ae-4333-a549-30ff539f967a","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","timestamp":"2025. január. 06. 16:18","title":"Irán megfenyegetett egy holland parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó Amazon gyártásában.","shortLead":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó...","id":"20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"25655d44-db0c-4ce3-9a65-f163a6868eb9","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","timestamp":"2025. január. 07. 15:42","title":"Melania Trumpról szóló dokumentumfilm jön a Prime Videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers (ROG) márka újdonságai között új ROG Strix Scar laptopokat és ROG Flow Z13 gamer táblagépet is találni, de megújult a ROG XG Mobile külső grafikai vezérlő is, mellyel bármely laptop felturbózható.","shortLead":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers...","id":"20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d.jpg","index":0,"item":"e47f88d4-9873-4c37-b600-03169b4afdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 05:30","title":"Mi lehetséges a játékban? Az Asus azt állítja, hogy új ROG gépei újradefiniálják a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","shortLead":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","id":"20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"7e1e284e-d508-45ac-98aa-e675bc2735cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","timestamp":"2025. január. 08. 07:44","title":"Vége a januári tavasznak, újra hideg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de a költségeik egyre nőnek és most már aggasztóan nagy áremelkedést várnak 2025 elejére. Úgyhogy az év eleji átárazásokat érdemes figyelni, hogy okosabbak legyünk – mutatta be az MNB.","shortLead":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de...","id":"20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8.jpg","index":0,"item":"bac16847-5059-4fbe-aab4-8510bf1c5972","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","timestamp":"2025. január. 07. 05:36","title":"A cégek költségei újra nőni kezdtek - meddig úszhatjuk meg, hogy az áraikba is beépítsék ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színházban súlyosan megsérült színészek a Centrálban játszanak együtt. ","shortLead":"A Nemzeti Színházban súlyosan megsérült színészek a Centrálban játszanak együtt. ","id":"20250108_Szasz-Julia-Horvath-Lajos-Otto-baleset-Nemzeti-Szinhaz-bemutato-Central-Szinhaz-apa-lanya-szerep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"369fa178-e1d8-44cd-a839-f7a7b6812f81","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Szasz-Julia-Horvath-Lajos-Otto-baleset-Nemzeti-Szinhaz-bemutato-Central-Szinhaz-apa-lanya-szerep","timestamp":"2025. január. 08. 10:46","title":"Februárban újra apa-lánya szerepben tér vissza a színpadra Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]