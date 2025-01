Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9be81d52-f923-4791-b674-363dec7f3908","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a fiatal úszók tanítására fókuszál a jövőben.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a fiatal úszók tanítására fókuszál a jövőben.","id":"20250108_uszas-hosszu-katinka-visszavonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be81d52-f923-4791-b674-363dec7f3908.jpg","index":0,"item":"c333a517-6a93-4b9f-a643-ae9edcccfa31","keywords":null,"link":"/sport/20250108_uszas-hosszu-katinka-visszavonulas-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 19:53","title":"Hosszú Katinka bejelentette visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","shortLead":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","id":"20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77.jpg","index":0,"item":"bda255a6-18ef-4e3b-ab9a-4d742a2db150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","timestamp":"2025. január. 08. 08:26","title":"Kockázatos lenne a Balatonra a szemesi luxuslakóparkhoz tervezett belső tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89d699a-5615-48c2-b696-b383ea4ce0f5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Putyin háborúja Ukrajnában és a válaszul meghirdetett nyugati szankciók a mélybe vitték az orosz gazdaságot 2022-ben, amikor a visszaesés 2,1 százalék volt, de azután Oroszország összeszedte magát: 2023-ban a GDP 3,6 százalékkal, tavaly 3,8 százalékkal növekedett. Idén viszont újra beköszönhet a recesszió – jósolja a független Moscow Times.","shortLead":"Putyin háborúja Ukrajnában és a válaszul meghirdetett nyugati szankciók a mélybe vitték az orosz gazdaságot 2022-ben...","id":"20250108_orosz-gazdasag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89d699a-5615-48c2-b696-b383ea4ce0f5.jpg","index":0,"item":"f9294c6c-8d4e-48b6-86a4-6de9c3a3a072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_orosz-gazdasag-putyin","timestamp":"2025. január. 08. 13:42","title":"Elszálló infláció, 25 százalékos alapkamat, összeomló rubel - Putyinnak nem ártana többet foglalkoznia az orosz gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszerűen csak Királynak nevezték, ő volt a rock and roll legfényesebb csillaga, kulturális ikon, zenész-színész, és még Budapest díszpolgára is. Elvis Aaron Presley 90 éve, 1935. január 8-án született. Kilenc felejthetetlen felvétellel emlékezünk rá.","shortLead":"Egyszerűen csak Királynak nevezték, ő volt a rock and roll legfényesebb csillaga, kulturális ikon, zenész-színész, és...","id":"20250108_Elvis-elott-nem-volt-semmi-90-eve-szuletett-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762.jpg","index":0,"item":"db92bde3-3672-4b91-b627-d8dbae6b9cbb","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Elvis-elott-nem-volt-semmi-90-eve-szuletett-evfordulo","timestamp":"2025. január. 08. 13:04","title":"„Elvis előtt nem volt semmi\" – 9 ikonikus dal a 90 éve született Királytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effcc05a-4d6e-4082-989c-db316f59b88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szilágyi Szilvi az instagramos fotóválogatásán Tisza Pártos pulóverben tűnt fel.","shortLead":"Szilágyi Szilvi az instagramos fotóválogatásán Tisza Pártos pulóverben tűnt fel.","id":"20250108_caramel-szilagyi-szilvi-tisza-part-pulover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effcc05a-4d6e-4082-989c-db316f59b88c.jpg","index":0,"item":"304762dc-0735-426b-b7a5-c3a63c1afd27","keywords":null,"link":"/elet/20250108_caramel-szilagyi-szilvi-tisza-part-pulover","timestamp":"2025. január. 08. 17:27","title":"„Miniszterelnök úr, vége van!” feliratú felsőben pózolt Molnár Ferenc Caramel felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fc4535-dc88-431e-8ff6-54dc259ee877","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több ponton is megújították a Starship űrhajót, mely a hetedik tesztje során már rakományt is szállít majd.","shortLead":"Több ponton is megújították a Starship űrhajót, mely a hetedik tesztje során már rakományt is szállít majd.","id":"20250107_spacex-starship-tesztrepules-valtoztatasok-rakomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14fc4535-dc88-431e-8ff6-54dc259ee877.jpg","index":0,"item":"021e1422-8ce2-4b98-ba95-37781c107f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_spacex-starship-tesztrepules-valtoztatasok-rakomany","timestamp":"2025. január. 07. 18:03","title":"Teljesen megújult Starshipet tesztelhet napokon belül a SpaceX – eddig példátlan dologra is készül a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","shortLead":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","id":"20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4.jpg","index":0,"item":"257c3ae4-80fd-4e23-a6ad-07d9c56ed5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","timestamp":"2025. január. 08. 12:54","title":"A finn hatóságok lefoglalták a kábeltépésben érintett tartályhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós listára? A miniszter vagyonnyilatkozatában semmi ilyesmi nincs, ő maga nem nyilatkozik, az amerikai fél pedig, ha zárolt is valamit, nem árulja el.","shortLead":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós...","id":"20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2.jpg","index":0,"item":"796788bf-7a10-4280-b4ea-94370ee27204","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:18","title":"Vagyonnyilatkozata szerint nincs mit zárolni Rogántól Amerikában, a DK nem hiszi, ő pedig hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]