[{"available":true,"c_guid":"3395ccfa-beff-4f2f-bc94-ffc8b7aedc10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Katalin hercegné ma ünnepli a 43. születésnapját.","shortLead":"Katalin hercegné ma ünnepli a 43. születésnapját.","id":"20250109_Meghato-posztban-koszontotte-feleseget-Vilmos-herceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3395ccfa-beff-4f2f-bc94-ffc8b7aedc10.jpg","index":0,"item":"6839874c-9f11-49ef-a044-62c968e547ba","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Meghato-posztban-koszontotte-feleseget-Vilmos-herceg","timestamp":"2025. január. 09. 12:02","title":"Megható posztban köszöntötte feleségét Vilmos herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként akár 15 fok is lehet. ","shortLead":"Helyenként akár 15 fok is lehet. ","id":"20250109_idojaras-elorejelzes-szokatlanul-enyhe-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604.jpg","index":0,"item":"ffac7cb6-4151-434a-91ab-b534eac54128","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_idojaras-elorejelzes-szokatlanul-enyhe-ido","timestamp":"2025. január. 09. 05:14","title":"Folytatódik a szokatlanul enyhe időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4672bc4b-7d10-46ee-a727-897d23d8768d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik esetben pedig egy villamos ablakát törte be.","shortLead":"Egy másik esetben pedig egy villamos ablakát törte be.","id":"20250109_Eliteltek-a-ferfit-aki-a-reszegen-egy-kozlekedesi-tablaval-hadonaszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4672bc4b-7d10-46ee-a727-897d23d8768d.jpg","index":0,"item":"32606cde-fc61-45b8-b3c2-5a0fafe2dd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eliteltek-a-ferfit-aki-a-reszegen-egy-kozlekedesi-tablaval-hadonaszott","timestamp":"2025. január. 09. 08:14","title":"Elítélték a férfit, aki részegen, egy kitépett közlekedési táblával hadonászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredeti törvényi hiánycélokat jócskán elvétette a kormány: 2,5 ezer milliárd forint helyett 4,1 ezer milliárd forint lett a hiány, GDP-arányosan 2,9 százalék helyett 4,8 százalék. Még az emelt hiánycélt sem sikerült teljesíteni, az ugyanis 4,5 százalék volt.","shortLead":"Az eredeti törvényi hiánycélokat jócskán elvétette a kormány: 2,5 ezer milliárd forint helyett 4,1 ezer milliárd forint...","id":"20250109_Az-NGM-szerint-kedvezo-hogy-a-kormany-26-ezer-milliard-forinttal-tulkoltekezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2fb303f5-265e-4d86-9b8b-843a4a3e92ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Az-NGM-szerint-kedvezo-hogy-a-kormany-26-ezer-milliard-forinttal-tulkoltekezett","timestamp":"2025. január. 09. 12:00","title":"Az NGM szerint „vártnál sokkal kedvezőbb”, hogy a kormány csak 2,6 ezer milliárd forinttal költekezett túl 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604fcd58-af3c-4665-873c-f96bc3762ecf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbudai alpolgármester szerint házkutatás is lehet az énekesnél, aki rendőrigazolványnak látszó tárggyal akarta elkerülni a parkolási bírságot.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint házkutatás is lehet az énekesnél, aki rendőrigazolványnak látszó tárggyal akarta...","id":"20250109_delhusa-gjon-parkolas-botrany-kozokirat-hamisitas-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604fcd58-af3c-4665-873c-f96bc3762ecf.jpg","index":0,"item":"909fbec1-424d-4cd6-9e83-dd3f5b5500e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_delhusa-gjon-parkolas-botrany-kozokirat-hamisitas-nyomozas","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"„Kicsit szerényebben álljon az élethez” – zajlik a nyomozás Delhusa Gjon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat.","shortLead":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási...","id":"20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0192816f-5d38-4b2c-a70e-3438ee47606c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 06:51","title":"Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2e0112-9668-4563-96ba-ed5a9a6406d8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor kalkulátorát használó munkáshitel iránt érdeklődők több mint 40 százaléka nem felel meg a feltételeknek, és ennek legfőbb oka nem az életkor, hanem más kizáró tényezők. A Bankmonitor szakértői összeszedték, miért bukhatják el sokan az igénylést.","shortLead":"A Bankmonitor kalkulátorát használó munkáshitel iránt érdeklődők több mint 40 százaléka nem felel meg a feltételeknek...","id":"20250108_munkashitel-igenylo-feltetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb2e0112-9668-4563-96ba-ed5a9a6406d8.jpg","index":0,"item":"0d4a239b-d622-453f-8817-1a44ff370db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_munkashitel-igenylo-feltetelek","timestamp":"2025. január. 08. 14:51","title":"Rengeteg munkáshitel iránt érdeklődő magyar lesz csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","id":"20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"f9fac314-90b8-4de3-8083-e32ee2cba7be","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","timestamp":"2025. január. 09. 13:05","title":"Megölte a feleségét, aztán feladta magát egy fóti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]