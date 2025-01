Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8afdeab-a30d-42b5-8b44-762db62798bf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elsődleges részvénykibocsátást április 20-ig, azaz húsvétig szeretné lezárni a kínai vállalat. Kérdés, hogy a kínai és a brit tőzsdefelügyelet mit szól ehhez.","shortLead":"Az elsődleges részvénykibocsátást április 20-ig, azaz húsvétig szeretné lezárni a kínai vállalat. Kérdés, hogy a kínai...","id":"20250109_Amerikaban-felsult-most-Londonban-lepne-tozsdere-a-Shein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8afdeab-a30d-42b5-8b44-762db62798bf.jpg","index":0,"item":"01f20e1c-272a-45d7-8b7b-fae702804ed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Amerikaban-felsult-most-Londonban-lepne-tozsdere-a-Shein","timestamp":"2025. január. 09. 15:17","title":"Amerikában felsült, most Londonban lépne tőzsdére a Shein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjában vannak a több százezer forint értékű játékok, Fülöp Attila államtitkár szerint még mindig az a baj, hogy az illetékesek nem írták alá a szükséges szerződést.","shortLead":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjában vannak a több százezer forint értékű játékok, Fülöp Attila államtitkár...","id":"20250108_magyar-peter-gyermekotthon-karacsonyi-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc.jpg","index":0,"item":"b52fbf9e-0fa4-4a0d-9081-fa205e9009ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_magyar-peter-gyermekotthon-karacsonyi-ajandek","timestamp":"2025. január. 08. 10:43","title":"Még mindig nem kerültek a gyermekotthonokba Magyar Péterék karácsonyi ajándékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74fedc3-fae1-4c15-8540-ec77bad8d549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóra vált podcastunk, a Fülke. Ha hangban követne bennünket, a megszokott streamingfelületeken továbbra is megtalál minket, de most már a YouTube-on videóban is kint lesznek adásaink. Az új évad első részében Szabó Andrea szociológust kérdezte a Rogánt ért amerikai szankciókról, a Fidesz fiatalokat célzó stratégiájáról és többek között Magyar Péter dilemmáiról Kacskovics Mihály Béla. ","shortLead":"Videóra vált podcastunk, a Fülke. Ha hangban követne bennünket, a megszokott streamingfelületeken továbbra is megtalál...","id":"20250109_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-magyar-peter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74fedc3-fae1-4c15-8540-ec77bad8d549.jpg","index":0,"item":"df140103-5a4a-4544-b8b5-850f59d7d28c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-magyar-peter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Szabó Andrea szociológus a Fülkében: Magyar Péter nem érte el a Fidesz magszavazóit, stabil a tábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag egész nap a számítógép előtt kell ülni ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el a videojátékban, mint amivel a milliárdos kérkedett.","shortLead":"Gyakorlatilag egész nap a számítógép előtt kell ülni ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el a videojátékban, mint...","id":"20250109_elon-musk-videojatek-diablo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616.jpg","index":0,"item":"337d73fa-1eec-44eb-a069-174d308179d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_elon-musk-videojatek-diablo","timestamp":"2025. január. 09. 12:13","title":"Sokan szeretnék tudni, hogyan jutott ideje Elon Musknak arra, hogy a legjobb Diablo-játékosok közé kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszban reagált a DK képviselőjének megjegyzéseire.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszban reagált a DK képviselőjének megjegyzéseire.","id":"20250109_Imadkozom-Onert-Semjen-Zsolt-Karmelita-megszenteles-Vadai-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a.jpg","index":0,"item":"935f27f7-0cfd-463f-9b7a-ebcd0cbe5fa2","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Imadkozom-Onert-Semjen-Zsolt-Karmelita-megszenteles-Vadai-Agnes","timestamp":"2025. január. 09. 09:04","title":"„Imádkozom Önért” – üzente Semjén a Karmelita megszentelését firtató Vadai Ágnesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b020fde-74d1-417d-bfc9-d12df8176701","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megállapodásnak köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt fel tudnak majd lépni a csalókkal szemben.","shortLead":"A megállapodásnak köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt fel tudnak majd lépni a csalókkal szemben.","id":"20250108_banki-csalas-megallapodas-rendorseg-cib-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b020fde-74d1-417d-bfc9-d12df8176701.jpg","index":0,"item":"4b14ee33-907b-4113-bd22-0a3dbec30afe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_banki-csalas-megallapodas-rendorseg-cib-bank","timestamp":"2025. január. 08. 15:57","title":"Összefogott a rendőrség és a CIB a banki csalók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d27aa1a-9b62-4cdd-9767-fafb6bee10f2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó tavaly minden korábbinál több új autót értékesített Magyarországon.","shortLead":"A japán gyártó tavaly minden korábbinál több új autót értékesített Magyarországon.","id":"20250109_a-toyota-uralja-a-magyar-piacot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d27aa1a-9b62-4cdd-9767-fafb6bee10f2.jpg","index":0,"item":"00fb4c8c-272a-4b31-8089-f7c401fbc941","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-toyota-uralja-a-magyar-piacot","timestamp":"2025. január. 09. 07:11","title":"A Toyota uralja a magyar piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egységes arculatot teremtenének. ","shortLead":"Egységes arculatot teremtenének. ","id":"20250109_balatonalmadi-valtoztatasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc.jpg","index":0,"item":"17966187-70e2-42fd-afbe-7e4ea2e581af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_balatonalmadi-valtoztatasi-tilalom","timestamp":"2025. január. 09. 13:16","title":"Változtatási tilalmat rendeltek el Balatonalmádiban, egy ablakot sem lehet kicserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]