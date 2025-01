Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyikük az autóban várakozott, amíg a másik kettő bement lopni.","shortLead":"Egyikük az autóban várakozott, amíg a másik kettő bement lopni.","id":"20250109_becs-magyar-bolti-tolvajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"e9023040-5e7b-4099-8a6e-91588fc9253c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_becs-magyar-bolti-tolvajok","timestamp":"2025. január. 09. 14:54","title":"Magyar tolvajok járták a bécsi boltokat, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","shortLead":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","id":"20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0.jpg","index":0,"item":"74d28033-8161-4a7a-be4c-67ff8d2304a4","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","timestamp":"2025. január. 09. 11:12","title":" A Wicked és A sógun kapta a legtöbb jelölést az \"elő-Oscaron\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alaposan megújul a típus, kicsit a Cybertruck stílusában.","shortLead":"Alaposan megújul a típus, kicsit a Cybertruck stílusában.","id":"20250109_Alcazas-nelkul-bukkant-fel-a-frissitett-Tesla-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45.jpg","index":0,"item":"a984bfb2-918c-4a1e-bf35-656fd339b73e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Alcazas-nelkul-bukkant-fel-a-frissitett-Tesla-Model-Y","timestamp":"2025. január. 09. 15:24","title":"Álcázás nélkül bukkant fel a Tesla legfontosabb újdonsága, a frissített Model Y – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek az eBay-re feltöltött hirdetések is.","shortLead":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek...","id":"20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"aa327074-2696-4c72-bdce-fd804b449a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","timestamp":"2025. január. 09. 12:03","title":"Megváltozik a Facebook Marketplace, újfajta hirdetéseket láthat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is gondolkoztak az eszköz bevetésén. Bár a NER prominensei egyértelműen Trump mellett tették le a garast, a WSJ szerint több vitás pont volt a két ország közt, amelyek aligha oldódtak meg mára.","shortLead":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is...","id":"20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5.jpg","index":0,"item":"5e1c8e95-077f-4421-850f-7bdceefeefb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:59","title":"Az előző Trump-adminisztráció idején is tervben voltak a Rogán elleni szankciók, sőt Mészáros és Tiborcz neve is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","shortLead":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","id":"20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869.jpg","index":0,"item":"d7e2e8ed-de77-4c1b-b0e6-c1722e446374","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","timestamp":"2025. január. 08. 13:49","title":"A francia külügyminiszter felszólította az Európai Bizottságot, hogy védje meg a tagállamokat Elon Musk politikai beavatkozásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192fc4-16c1-4062-8212-c7eb70c64b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A videón jól látható, hogyan védekeznek a vaddisznók a farkasok ellen.","shortLead":"A videón jól látható, hogyan védekeznek a vaddisznók a farkasok ellen.","id":"20250109_Farkasok-es-vaddisznok-csatajat-rogzitette-egy-kamera-Havasrekettyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52192fc4-16c1-4062-8212-c7eb70c64b43.jpg","index":0,"item":"03781a70-d1dc-40ac-a6c3-6493c7b2b85c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250109_Farkasok-es-vaddisznok-csatajat-rogzitette-egy-kamera-Havasrekettyen","timestamp":"2025. január. 09. 19:02","title":"Farkasok és vaddisznók csatáját rögzítette egy kamera Havasrekettyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02","c_author":"Merkantil Bank Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak be az ágazatot képviselő szereplők egy kerekasztal-beszélgetésen. Az agráreszközök piacán ugyanakkor visszaesés tapasztalható, a szereplők borúlátóak a következő évet illetően. A személyautók esetében a károsanyag-kibocsátási kvótáknak való megfelelés nehezíti a piaci szereplők helyzetét.","shortLead":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak...","id":"20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02.jpg","index":0,"item":"6f1b5c01-eb0f-48b5-8807-fdb915786c04","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Az ellentmondásos magyar lízingpiac: erősödés az autóknál, gyengélkedés az agrárgépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]