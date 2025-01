Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0b5d43a-a5d4-4bdd-919a-f7bd4984de9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalással indította el Lázár János az évet: a miniszter bejelentette, hogy júniustól 20 percnél nagyobb késés után visszajár a jegyár fele, buszos rásegítéssel készülnek a nyári főszezonra, és mellékesen azt is elmondta, hogy decemberben a GYSEV-ben még nagyobb tulajdonrészt szerzett a magyar állam, úgyhogy több dunántúli megye teljes hálózatát átadják.","shortLead":"Tíz vállalással indította el Lázár János az évet: a miniszter bejelentette, hogy júniustól 20 percnél nagyobb késés...","id":"20250108_Lazar-Janos-mav-volan-vasut-busz-kozlekedes-keses-jegy-klima-gysev-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5d43a-a5d4-4bdd-919a-f7bd4984de9c.jpg","index":0,"item":"6c233a68-47ca-4586-8027-afb78503f73d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Lazar-Janos-mav-volan-vasut-busz-kozlekedes-keses-jegy-klima-gysev-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 11:41","title":"Lázár bejelentette: 20 perc késés után visszajár a vasúti jegyár fele, buszt küldenek nyáron a vonat helyett, ha nincs klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta partnerek kezébe adja az üzemeltetést.","shortLead":"A Magyar Posta partnerek kezébe adja az üzemeltetést.","id":"20250109_posta-partner-atalakul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"2768f8d2-e39d-4659-b3a5-e34b1b0bab75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_posta-partner-atalakul","timestamp":"2025. január. 09. 12:52","title":"Újabb településeken döntöttek a postahivatalok átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362a3e20-23b9-4bab-a3c4-d973df9a3717","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország az a hely, ahol az öt éve elkezdődött világjárvány a túlárazott és felesleges beszerzésekről, a kormányzati propagandáról, az oroszok és a kínaiak helyzetbe hozásáról, a parlamenti demokrácia szembeköpéséről és az információk eltitkolásáról szólt. No és persze a nyunyókáról. ","shortLead":"Magyarország az a hely, ahol az öt éve elkezdődött világjárvány a túlárazott és felesleges beszerzésekről...","id":"20250108_Covid-magyar-modra-rendeleti-kormanyzas-nyunyoka-lelegeztetogep-orosz-vakcina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362a3e20-23b9-4bab-a3c4-d973df9a3717.jpg","index":0,"item":"4256a33e-74b0-4744-a202-afab30444639","keywords":null,"link":"/360/20250108_Covid-magyar-modra-rendeleti-kormanyzas-nyunyoka-lelegeztetogep-orosz-vakcina","timestamp":"2025. január. 08. 13:14","title":"Hipóval mosott tojás, tesztek horribilis áron, na meg a rendeleti kormányzás – emlékszik, milyen volt a Covid magyar módra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem csak a határellenőrzés volt a várakozás oka Románia schengeni csatlakozása előtt sem.","shortLead":"Nem csak a határellenőrzés volt a várakozás oka Románia schengeni csatlakozása előtt sem.","id":"20250109_mav-roman-hatar-varakozas-allamtitkar-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8.jpg","index":0,"item":"952d96d1-a550-43a3-93d5-dddb30d4c49d","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_mav-roman-hatar-varakozas-allamtitkar-valasz","timestamp":"2025. január. 09. 16:51","title":"Megmagyarázta az államtitkár, miért vesztegelnek továbbra is a vonatok a román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","shortLead":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","id":"20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"37e7b2ba-0d20-45b4-96ac-7aedd3a56022","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","timestamp":"2025. január. 08. 12:24","title":"Több hollywoodi filmpremiert is töröltek a Kaliforniában pusztító tűzvészek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","shortLead":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","id":"20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"49b1bad8-1b9b-4482-af94-ebe1e74a4c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","timestamp":"2025. január. 09. 13:41","title":"Orbán Viktorral, mint „az EU legfontosabb vezetőjével” büszkélkedik egy indiai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","shortLead":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","id":"20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8cb4157c-66d8-4541-b32a-7822895bb9be","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","timestamp":"2025. január. 08. 11:31","title":"Magyar munkáltatói raboltak ki és bántalmaztak egy 20 éves nőt Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","shortLead":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","id":"20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a.jpg","index":0,"item":"c5a2a8fe-0b51-44ed-b868-66e5c97f4095","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","timestamp":"2025. január. 08. 14:04","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Rogán Antal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]