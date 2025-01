Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b273167a-e3d2-48ac-8d70-fce8d22b64a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már az álláshirdetéseket is feladták: egy volt Meta-szakember vezényletével kezd robotok fejlesztésébe az OpenAI.","shortLead":"Már az álláshirdetéseket is feladták: egy volt Meta-szakember vezényletével kezd robotok fejlesztésébe az OpenAI.","id":"20250113_openai-robot-fejlesztese-allashirdetesek-caitlin-kalinowski-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b273167a-e3d2-48ac-8d70-fce8d22b64a2.jpg","index":0,"item":"ba2e1ad8-14c6-430e-bfbc-5978c30e7a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_openai-robot-fejlesztese-allashirdetesek-caitlin-kalinowski-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 13. 14:03","title":"Ez nagyot szólhat: jöhetnek a ChatGPT-robotok az OpenAI-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne ebben a hálóban.","shortLead":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne...","id":"20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d9878652-1727-4a9d-b034-1d88540c6ee6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","timestamp":"2025. január. 13. 08:02","title":"444: Nem akarja meghallgatni az ügyészség azt a tanút, aki mindent tudhatna a „Nagymester” korrupciós noteszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39d8263-79c3-4deb-909a-83cae5024bec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filozófus két éve hunyt el.","shortLead":"A filozófus két éve hunyt el.","id":"20250113_Emlektablat-avatnak-Tamas-Gaspar-Miklos-tiszteletere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39d8263-79c3-4deb-909a-83cae5024bec.jpg","index":0,"item":"4cf739f3-620f-46ea-a152-9c9479fa5b27","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Emlektablat-avatnak-Tamas-Gaspar-Miklos-tiszteletere","timestamp":"2025. január. 13. 17:11","title":"Emléktáblát avatnak Tamás Gáspár Miklósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0f53a9-0d17-4ac8-96f6-567c622ec6a7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A csapatok versenyében a női kézilabda-válogatott és a férfi párbajtőr-válogatott győzött. Milák Kristóf nem ment el a gálára.","shortLead":"A csapatok versenyében a női kézilabda-válogatott és a férfi párbajtőr-válogatott győzött. Milák Kristóf nem ment el...","id":"20250113_ev-sportoloja-gala-gulyas-michelle-kos-hubert-kezilabda-valogatott-golovin-vlagyimir-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0f53a9-0d17-4ac8-96f6-567c622ec6a7.jpg","index":0,"item":"0ffc9ffb-6a9e-43b0-8707-6dac490145b0","keywords":null,"link":"/sport/20250113_ev-sportoloja-gala-gulyas-michelle-kos-hubert-kezilabda-valogatott-golovin-vlagyimir-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 22:36","title":"Gulyás Michelle és Kós Hubert lett az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen hónap alatt is nagyot nőttek. Az élelmiszerek drágulása egyre jobban gyorsul, többet kellett fizetni a benzinért is, és már a rezsiszámítás módszertana sem nagyon segít lejjebb vinni az inflációt.","shortLead":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen...","id":"20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519.jpg","index":0,"item":"6ed4bc91-eb6a-4983-bee3-6fd565327b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 08:30","title":"Éves csúcsára ugrott decemberben az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott bicsaklik meg, hogy nem sikerült elmagyaráznia, hogy maradna az általa vizionált hálózat, ha az Egyesült Államok élére egy hét múlva a Fidesz nagy szövetségese ül.","shortLead":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott...","id":"20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3369441f-49d5-4982-be0c-0757f34a9d58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","timestamp":"2025. január. 13. 07:26","title":"Kocsis Máté is elbúcsúztatta Pressmant: A nagykövet úrnak élete volt a kormánybuktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött egy tűzoltó repülővel. A gép le tudott szállni, de olyan súlyosan megsérült, hogy nem tud részt venni a további tűzoltási munkálatokban.","shortLead":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött...","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"06d54166-f9f1-4af9-a8f9-fe4148d52445","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","timestamp":"2025. január. 13. 09:03","title":"Súlyos baleset a Los Angeles-i tűz oltása közben: drónnal ütközött az egyik tűzoltó repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]