[{"available":true,"c_guid":"787015a2-29b6-41be-86fa-169ded6cf411","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan szabad szemmel lehet majd egymás mellett látni az esti égbolton a Vénuszt és a Szaturnuszt, egy kisméretű csillagászati távcsővel pedig még utóbbi gyűrűrendszere is megfigyelhető lesz.","shortLead":"Hamarosan szabad szemmel lehet majd egymás mellett látni az esti égbolton a Vénuszt és a Szaturnuszt, egy kisméretű...","id":"20250114_venusz-szaturnusz-bolygoegyuttallas-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/787015a2-29b6-41be-86fa-169ded6cf411.jpg","index":0,"item":"ec23bfd7-28b8-463a-870a-6c962fac5f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_venusz-szaturnusz-bolygoegyuttallas-csillagaszat","timestamp":"2025. január. 14. 21:03","title":"Írja be a naptárba: január 17-től gyönyörű bolygóegyüttállás jön az esti égboltra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","shortLead":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","id":"20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f.jpg","index":0,"item":"87af55e9-da82-4700-a45a-329989eeab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","timestamp":"2025. január. 14. 08:04","title":"Kölcsön vett egy autót, majd a rendőrök elől menekült egy tini Sümegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy angyalföldi lakásban találták meg a férfit. A 30 éves férfi a múlt héten tűnt el egy fővárosi kollégiumból.","shortLead":"Egy angyalföldi lakásban találták meg a férfit. A 30 éves férfi a múlt héten tűnt el egy fővárosi kollégiumból.","id":"20250115_budapest-eltunt-egyetemista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"e28a5804-4b65-481d-80f0-df5b9f6ce59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_budapest-eltunt-egyetemista","timestamp":"2025. január. 15. 15:26","title":"Holtan találták meg a Budapesten eltűnt egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","shortLead":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","id":"20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb.jpg","index":0,"item":"fd33572d-917e-443f-8caa-fcf321a10952","keywords":null,"link":"/sport/20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","timestamp":"2025. január. 14. 22:01","title":"A NOB kicseréli a kopott olimpiai érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe.jpg","index":0,"item":"58275f44-17f3-4510-84db-8d47cb0a1ce6","keywords":null,"link":"/360/20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","timestamp":"2025. január. 14. 18:30","title":"Az elnyomás, az üldöztetés és az ellenállás adja Molly Nilsson új lemezének központi témáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl – közölte kedden a Hungaromet a közösségi oldalán.","shortLead":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb...","id":"20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77.jpg","index":0,"item":"fa7ffd2b-745b-42bb-a208-b3c50fc4454e","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","timestamp":"2025. január. 14. 10:29","title":"Ez volt eddig az idei tél leghidegebb éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29502709-d942-4844-8e4f-75b184b64706","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump elnöksége képlékennyé teszi a milliárdosok elveit.","shortLead":"Donald Trump elnöksége képlékennyé teszi a milliárdosok elveit.","id":"20250114_mark-zuckerberg-maszkulin-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29502709-d942-4844-8e4f-75b184b64706.jpg","index":0,"item":"fb75f7cf-e737-4b24-a2a3-2a66327f9f77","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mark-zuckerberg-maszkulin-energia","timestamp":"2025. január. 14. 09:07","title":"Mark Zuckerberg egykor feministaként reklámozta magát, most azt bizonygatja, mennyire macsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]