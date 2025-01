Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító italnak jelentős pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul tényleg akkor a leginkább, ha reggel fogyasztja. ","shortLead":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító...","id":"20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"faed0f22-0fcb-4f36-9ca2-5f01b33d60d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","timestamp":"2025. január. 14. 08:03","title":"Megvizsgáltak 40 000 embert, és kiderült: nem mindegy, hogy mikor issza meg az ember a kávét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután Obrusánszki Zsolt bevásárolta magát a cégbe, a következő évben megugrott a bevétel.","shortLead":"Miután Obrusánszki Zsolt bevásárolta magát a cégbe, a következő évben megugrott a bevétel.","id":"20250113_rogan-antal-obrusanszki-zsolt-ceg-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"23245bb4-a6a4-4aef-809f-3e41a1b7988a","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_rogan-antal-obrusanszki-zsolt-ceg-unios-tamogatas","timestamp":"2025. január. 13. 19:42","title":"Rogán Antal apósa eladta a tulajdonrészét abban a cégben, amely egykor 2,2 milliárdos támogatást nyert el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá az alkotmányozó többsége, ugyanakkor közvetve alávághat a közintézményeknek, mondja a Frankfurter Rundschauban Peter Filzmaier.","shortLead":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá...","id":"20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd.jpg","index":0,"item":"11958e9f-bea9-44c8-a34e-ca87e807675c","keywords":null,"link":"/360/20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 13. 15:30","title":"Osztrák politológus: Kicklből nem lehet Orbán, mert nincs kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677501ed-9ccf-401d-a836-bde090193c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jesper Jensen öt év alatt ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmes lett a csapatával.","shortLead":"Jesper Jensen öt év alatt ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmes lett a csapatával.","id":"20250114_jesper-jensen-ferencvaros-kezilabda-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677501ed-9ccf-401d-a836-bde090193c8d.jpg","index":0,"item":"4fd22af8-5216-40b6-b5fa-bc6fa7c1adc6","keywords":null,"link":"/sport/20250114_jesper-jensen-ferencvaros-kezilabda-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 14. 16:41","title":"A dán szövetségi kapitány lesz a Fradi női kézilabdacsapatának edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon egyaránt, és ehhez nagyon kevés, ha 2026-ban csak elzavarjuk a most regnáló rezsimet, írja szerzőnk, Buda zöld, független országgyűlési képviselője.","shortLead":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon...","id":"20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"826c18e2-ba7c-4626-be8c-3ebbd911bb73","keywords":null,"link":"/360/20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","timestamp":"2025. január. 14. 08:00","title":"Tordai Bence: Jövőről, jólétről és jóllétről, avagy 2026 hogyan lehet több, mint rendszerváltás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","shortLead":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","id":"20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df.jpg","index":0,"item":"cfef4b97-5e64-41e3-ad6a-4a675d1e3f92","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 14. 19:09","title":"Dunai szabadstrandot nyitna Budapesten Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","shortLead":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","id":"20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79.jpg","index":0,"item":"ed87f9e3-caaa-464e-8915-6cec0dddf4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"„Köszönöm, hogy befogadtak a nemzetükbe és az otthonaikba” – Pressman videóval búcsúzott Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]