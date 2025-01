Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége egy újabb hasonló katasztrófának. ","shortLead":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége...","id":"20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a.jpg","index":0,"item":"bcceec72-b45a-4932-8add-a8ea23f7528f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","timestamp":"2025. január. 16. 14:41","title":"Egy japán kutatás szerint 30 éven belül katasztrofális földrengés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682315a2-64a8-427c-a92d-73b5f6fc815a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felújítás papíron tavaly ősszel elkezdődött.","shortLead":"A felújítás papíron tavaly ősszel elkezdődött.","id":"20250116_Egy-Tiborcz-kozeli-ceg-szallodava-alakitja-a-Fovam-teri-Burger-King-epuletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/682315a2-64a8-427c-a92d-73b5f6fc815a.jpg","index":0,"item":"887603cf-062b-4132-b047-40265b5de846","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Egy-Tiborcz-kozeli-ceg-szallodava-alakitja-a-Fovam-teri-Burger-King-epuletet","timestamp":"2025. január. 16. 18:07","title":"Egy Tiborcz-közeli cég szállodává alakítja a Fővám téri Burger King épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d29ea3-ab87-4dd4-ae89-26eda9a39ec8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Texasban hónapok óta vitatkoznak arról, hogyan tudják garantálni, hogy kiskorúak ne keveredjenek olyan oldalakra, ahova nem lenne szabad. A döntés akár más államok számára is mintaként szolgálhat majd. ","shortLead":"Texasban hónapok óta vitatkoznak arról, hogyan tudják garantálni, hogy kiskorúak ne keveredjenek olyan oldalakra, ahova...","id":"20250116_Texas-porno-korhatar-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d29ea3-ab87-4dd4-ae89-26eda9a39ec8.jpg","index":0,"item":"de53050e-d039-4b3e-afa4-d567e73fbdba","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Texas-porno-korhatar-USA","timestamp":"2025. január. 16. 14:31","title":"Ha Texasban tényleg sikerül a pornótól eltiltani a gyerekeket, az szigorítási hullámot indíthat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával jól keresett.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606.jpg","index":0,"item":"30517daa-baab-4da3-ade9-7958e9099193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","timestamp":"2025. január. 16. 12:59","title":"Gulyás Gergely miniszter szerint a Fidesznél minimális munkával nagy pénzeket lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","shortLead":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","id":"20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006.jpg","index":0,"item":"ae69c532-83bf-44b9-bd88-63f671519c79","keywords":null,"link":"/sport/20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","timestamp":"2025. január. 15. 00:22","title":"Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a Nottingham elleni rangadón az angol sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági értelemben is felfordulást okoztak a világ nagy részén. Halas Zoltánt és Kovács-Kvotidián Mátét, az OTP USA Részvény Alap és az OTP CETOP ETF portfolió menedzsereit kérdeztük a várható tőkepiaci mozgásokról.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági...","id":"20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b.jpg","index":0,"item":"76c30fe7-0ed0-46c6-b268-e5bef3668a5b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","timestamp":"2025. január. 15. 15:30","title":"Az egész világ arra figyel, mit lép idén Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9c1e3-80fe-4660-b857-c77a2b2ed61c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régi, be nem fizetett, késedelmi díjakkal emelkedő pótdíjak adják a legnagyobb befizetéseket, 2024-ben 2 millió forint volt a legnagyobb summa. Az utasok 9 százaléka saját bevallása szerint is bliccel.","shortLead":"A régi, be nem fizetett, késedelmi díjakkal emelkedő pótdíjak adják a legnagyobb befizetéseket, 2024-ben 2 millió...","id":"20250116_A-tavalyi-potdijrekorder-tobb-millio-forintot-fizetett-a-BKK-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9c1e3-80fe-4660-b857-c77a2b2ed61c.jpg","index":0,"item":"9a2bf5af-dadb-4620-98bc-85d6b567285f","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-tavalyi-potdijrekorder-tobb-millio-forintot-fizetett-a-BKK-nak","timestamp":"2025. január. 16. 11:42","title":"A tavalyi pótdíjrekorder több millió forintot fizetett a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]